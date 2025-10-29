Наталья Поклонская изменила имя — взяла необычное и редкое

Наталья Поклонская теперь обладательница нового имени. Известно об этом стало благодаря ее же иску о защите чести и достоинства к одному из блогеров. Там в документе рядом с фамилией Поклонской значится совершенно другое имя. Причем оно вызвало массу вопросов у журналистов и общественности. Новое имя Натальи звучит намного интереснее, ярче и необычнее прежнего.

Зачем Поклонская поменяла имя

Так, Наталья стала Радведой. Этим Поклонская немало удивила общественность. Также она успела прокомментировать свое решение. Поклонская напомнила, что персональные данные являются исключительно личной информацией.

"Мои персональные данные — это личная информация. Две разные истории, но суть одна — безопасность человека и право на имя, свободу веры. Личные тайны, личная жизнь — это то, что гарантирует закон. Вот и надо всем, в том числе блогерам, его соблюдать", — приводит News.ru слова Поклонской.

Что означает новое имя Поклонской

Имя Радведа звучит гармонично и символично в духе древнерусских традиций, сочетая значения радости ("рад") и знания ("веда"). Подобное построение характерно для многих славянских имен, где каждая часть несет определенный смысл, создавая образ цельного характера или качества человека.

А как вы думаете, зачем Поклонская взяла себе новое имя? Пишите в комментариях.