Наталья Андрейченко попросилась в Россию: «Я очень хочу работать дома»

70-летняя актриса, известная зрителям по роли Мэри Поппинс, вышла на сцену в эффектном закрытом платье ярко-лимонного цвета. Она сразу принялась благодарить зрителей и организаторов, а также с присущей ей эмоциональностью рассуждала о своем вкладе в кинематограф.

«Мне намекнули, что пригласят на сцену. Но я думала, что это будет в конце, а не в начале. Что мне сказать. Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошел детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей», — произнесла пламенную речь актриса.

Зал несколько раз взрывался аплодисментами, а сама Наталья, растроганная приемом, едва сдерживала слезы.

Неожиданно для многих монолог актрисы принял трогательный оборот. Андрейченко призналась, что мечтает вернуться на родину, но для этого ей нужно предложение о съемках или творческой деятельности.

«Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России», — дрогнувшим голосом произнесла звезда.

Напомним, что последние годы Наталья Андрейченко живет в Мексике, а также много времени проводит в Европе. В России она появляется редко.

Несмотря на жизнь за границей, звезда не теряет связи с русской культурой. Она рассказала, что недавно закончила работу над «очень интересным проектом во Франции». Речь идет о постановке мюзикла «Мэри Поппинс возвращается» в Русском театре Парижа.

В мае 2026 года, когда актриса отмечала 70-летний юбилей, она находилась именно там.

«По воле судьбы третьего мая я здесь, но не просто ради дня рождения. В Русском театре ставят "Мэри Поппинс". В спектакле задействован сын моих друзей Дэмиан, который сыграет Майкла. А я здесь, чтобы помочь, потому что стала одним из создателей этого великолепного чуда», — делилась она ранее.

Наталья Андрейченко — советская и российская актриса, получившая всесоюзную известность после главных ролей в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983) и «Ах, водевиль, водевиль…» (1983). Также она известна как муза композитора Максима Дунаевского и экс-супруга голливудского актера Макса Шелла, с которым прожила 19 лет до его смерти в 2014 году.