Наталия Антонова подала на развод с мужем после 21 года брака: «Разочаровалась»

В личном блоге актриса Наталия Антонова описала свое состояние после подачи заявления. По ее словам, она испытывает не боль и не грусть, а именно разочарование — «темно и пусто».

Актриса не стала раскрывать причины разрыва, но отметила, что справляться ей помогают вера, молитвы, прогулки на природе и музыка

«На днях я очень разочаровалась. Что помогает? Жить дальше, верить в Бога, молиться, много гулять, не унывать. Смотреть на красивую природу, слушать музыку. Да, слушать музыку и не плакать», — написала она.

Под публикацией артистку поддержали коллеги — Юлия Высоцкая и Ирина Безрукова.

Наталия Антонова и врач-гинеколог Николай Семенов познакомились 22 года назад, поженились в 2005 году, а в 2016-м обвенчались. В браке у них родились сыновья Никита и Максим.

Антонова не раз публично признавалась Семенову в любви, называя его человеком, с которым готова провести и следующую жизнь.

Ранее актриса была замужем за актером Александром Вершининым, от которого у нее есть сын Артем. В 2018 году Антонова пережила тяжелую трагедию — смерть четвертого сына Николая, который скончался в реанимации через два месяца после рождения.