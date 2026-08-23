Натали раскрыла правду об уходе мужа: «Смерть была яркой и шокирующей»

В конце июля 2023 года ушел из жизни муж певицы Натали Александр Рудин. Супруг и продюсер артистки покончил с собой. На протяжении двух лет продюсер страдал от депрессии на фоне перенесенного коронавируса.

О своей трагедии Натали рассказала в интервью программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова.

Натали: «Мы все очень тяжело выбирались»

По словам артистки, осложнения после ковида имели последствия. Ситуацию усугубил и уход отца Александра Рудина незадолго до трагедии.

«Теперь я уже увидела клиническую депрессию. Это страшно. Можно сказать, что это смерть при жизни. Как будто бы человек уже умер, но продолжает жить. Мы все болели очень тяжело. И очень тяжело выбирались. Я ни разу в соцсетях не произнесла этого названия, потому что горе и проживание утраты – это все равно очень личное. И на самом деле это невозможно разделить ни с кем, - призналась Натали в интервью Борису Корчевникову. - Он будто смотрел сквозь меня. И самое печальное было, когда мне сообщили, что это не психологическая депрессия, она органического характера. Происходит поражение головного мозга, когда уже идет необратимый процесс. Поэтому тут психологические способы не подходили, просто с этим надо было жить».

Также в интервью Борису Корчевникову Натали рассказала, как пережила момент непосредственно самоубийства. По ее словам, в тот роковой день высшие силы будто спустили мужа с небес.

«Я услышала звук, смерть была яркой и шокирующей. Он поехал на верхний этаж. Этаж был очень высокий. Я говорю: «Спасибо!» тем силам, которые мне его сохранили. Обычно с такой высоты разбиваются вдребезги. А он лежал будто спящий, словно его на крыльях спустили», - отметила певица.

Натали: «Я только сейчас начинаю понимать, что он в другом мире»

По словам Натали, пережить трагедию ей помогла большая работа над собой. Но она еще долго не могла осознать, что Александр Рудин теперь – в «зазеркалье».