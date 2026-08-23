Натали раскрыла правду об уходе мужа: «Смерть была яркой и шокирующей»

В конце июля 2023 года ушел из жизни муж певицы Натали Александр Рудин. Супруг и продюсер артистки покончил с собой. На протяжении двух лет продюсер страдал от депрессии на фоне перенесенного коронавируса.
О своей трагедии Натали рассказала в интервью программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова.
Натали: «Мы все очень тяжело выбирались»
По словам артистки, осложнения после ковида имели последствия. Ситуацию усугубил и уход отца Александра Рудина незадолго до трагедии.
«Теперь я уже увидела клиническую депрессию. Это страшно. Можно сказать, что это смерть при жизни. Как будто бы человек уже умер, но продолжает жить.
Мы все болели очень тяжело. И очень тяжело выбирались.
Я ни разу в соцсетях не произнесла этого названия, потому что горе и проживание утраты – это все равно очень личное. И на самом деле это невозможно разделить ни с кем, - призналась Натали в интервью Борису Корчевникову.
- Он будто смотрел сквозь меня. И самое печальное было, когда мне сообщили, что это не психологическая депрессия, она органического характера. Происходит поражение головного мозга, когда уже идет необратимый процесс.
Поэтому тут психологические способы не подходили, просто с этим надо было жить».
Также в интервью Борису Корчевникову Натали рассказала, как пережила момент непосредственно самоубийства. По ее словам, в тот роковой день высшие силы будто спустили мужа с небес.
«Я услышала звук, смерть была яркой и шокирующей. Он поехал на верхний этаж. Этаж был очень высокий. Я говорю: «Спасибо!» тем силам, которые мне его сохранили.
Обычно с такой высоты разбиваются вдребезги. А он лежал будто спящий, словно его на крыльях спустили», - отметила певица.
Натали: «Я только сейчас начинаю понимать, что он в другом мире»
По словам Натали, пережить трагедию ей помогла большая работа над собой. Но она еще долго не могла осознать, что Александр Рудин теперь – в «зазеркалье».
«Я только сейчас начинаю понимать, что он в другом мире. Причем не из-за того, что время лечит, а потому что это огромнейшая работа и профессионалов, докторов, которые со мной работали. Просто первый год я была еще с ним.
Он обычно стоял у сцены. 30 лет мы ездили на концерты вместе. И я ни разу не оставалась в номере одна.
У меня было полное ощущение, что я всю энергию отдаю ему, что он рядом, в потоке, и в этот момент я становлюсь той самой Натали. Я благодарна своим первым зрителям концерта в Нижнем Новгороде (который прошел, когда еще практически не исполнилось 40 дней после ухода супруга певицы – прим. ред).
Я видела реки людей. Оказалось, что они пришли поддержать, спеть и станцевать со мной».