Настю Каменских внесли в базу «Миротворца» после слов о русском языке

Артистку обвинили в «информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни на Украине», и присвоили ей статус «провокатора».

В конце августа Каменских заявила, что ущемление граждан по языковому принципу для неё недопустимо и сопоставимо с дискриминацией по расовому признаку.

Она также призналась, что из-за попыток перейти на украинский язык у неё пропал голос и образовалась киста, а психолог рекомендовал ей вернуться к русскому.

История отношений Потапа и Насти Каменских началась задолго до того, как они перестали скрывать свой роман. Их творческий союз стартовал в 2006 году, когда Потап искал вокалистку для записи песни «Не пара».

Настю ему порекомендовали общие знакомые, и, хотя первое впечатление друг о друге было далеко не идеальным, их совместная работа мгновенно стала хитом. Долгие годы артисты отрицали какие-либо личные отношения, подчёркивая, что их связывает исключительно работа и дружба.

Однако постоянные слухи о романе лишь подогревали интерес публики, особенно на фоне того, что Потап на тот момент состоял в браке с Ириной Горовой.

Пара официально подтвердила свои отношения только в 2019 году, когда Потап выпустил клип «Константа», посвящённый Насте. Как выяснилось позже, свою первую, тайную свадьбу они сыграли ещё в 2017 году в Лас-Вегасе, а в 2018-м узаконили отношения официально.

Пышное торжество в Киеве прошло в мае 2019 года. После свадьбы пара активно демонстрировала идиллию, но слухи о кризисе в их отношениях не утихали.

В 2026 году артисты объявили о разводе, однако позже выяснилось, что это было лишь пиар-ходом для привлечения внимания к возвращению дуэта.