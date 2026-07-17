«Настя сказала»: Тарасов объяснил, как решился прийти на шоу «Ставка на любовь»

Звездная чета Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов решилась на смелый шаг — впервые они стали участниками реалити‑шоу. Пара вошла в каст нового сезона проекта «Ставка на любовь», премьера которого ожидается осенью. Для футболиста это особенный случай: прежде он твердо отклонял любые предложения примерить на себя роль героя телепроекта, но на сей раз сделал исключение.

По словам Тарасова принять участие в проекте его попросила жена.

«Настя сказала, что хочет попробовать. Я решил ее поддержать», — откровенно признался спортсмен.

Сама Костенко призналась, что поначалу с недоумением наблюдала за участниками подобных шоу в соцсетях: ей казалось почти невероятным, что кто‑то добровольно соглашается на такие испытания. Однако любопытство взяло верх — за одну неделю она просмотрела первый сезон проекта и столкнулась с неожиданным эффектом: ее накрыли бессонница и настоящая тревога.

«Одно дело рассуждать с дивана, прошла бы я то или иное испытание, и совсем другое — проходить его самой», — поделилась Анастасия, честно рассказав о внутренней борьбе перед стартом съемок.

На площадке атмосфера оказалась еще напряженнее: другие участники не скрывали интереса к личной жизни звездной пары и настойчиво пытались выведать сокровенные детали, надеясь раздобыть громкие откровения. Анастасия остро переживала этот натиск, но нашла свой способ справляться с накаленными эмоциями — с помощью ироничных, чуть дерзких шуток. Напряжение достигло такой отметки, что Дмитрий всерьез предложил жене покинуть проект, чтобы уберечь ее от излишнего стресса.

Тем не менее испытания пошли на пользу их союзу: для Тарасова шоу стало поводом по‑новому взглянуть на характер и стойкость супруги.

«Шоу лишь подтвердило, что мы настоящая команда. Я понял, что могу полностью положиться на жену, а она — на меня. Мы одинаково держим удар, вместе идем вперед и умеем поддерживать друг друга», — подвел итог футболист в беседе с телеканалом «Пятница!».

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2018 году. У пары четверо детей. До Костенко Тарасов был женат дважды. Его второй женой была известная телеведущая и певица Ольга Бузова. От первого брака у Тарасова есть дочь. Ангелине сейчас семнадцать лет, с отцом девушка не общается.

А вы будете смотреть шоу с участием Костенко и Тарасова? Поделитесь в комментариях.