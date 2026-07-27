Настя Макаревич вышла замуж за бывшего мужа на круизном лайнере

Солистка группы «Лицей» Настя Макаревич уже неделю путешествует по греческим островам на круизном лайнере вместе с бывшим мужем - юристом Евгением Першиным.

В этой обстановке он снова сделал ей предложение руки и сердца и надел кольцо.

Как Настя Макаревич познакомилась с будущим мужем

Их отношения насчитывают более 25 лет: они познакомились в 2000-х, когда «Лицей» находился на пике популярности. Першин сначала был директором группы, и Настя воспринимала его как друга.

Затем они поженились и родили двух сыновей. В какой-то момент пара сделала фиктивный развод и так и не расписалась снова, хотя Настя шутливо намекала на повторное предложение.

На круизе «Ретро FM» Романтическая атмосфера греческих островов вдохновила Евгения купить кольцо на Родосе и снова предложить Насте руку и сердце.

Идея свадьбы на лайнере возникла у Першина внезапно. Как он рассказал в интервью «СтарХиту», пара сначала оформила брак, но потом пришлось его аннулировать из-за бытовых обстоятельств.

Свадьба на круизном лайнере

Долгое время они искали подходящее место для повторного торжества, пока во время романтического корабельного путешествия Першин не понял, что момент пришел.

Анастасия была совершенно не готова к сюрпризу. Она призналась, что не догадывалась о свадьбе, а белое платье надела в этот день совершенно случайно.

«Очень красиво и трогательно. Мы уже 25 лет вместе, серебряная свадьба у нас в этом году. Был и штамп в паспорте, но, мне кажется, не он связывает людей, а нежные и теплые отношения. Мы очень близкие друг другу люди. Женя самый родной и дорогой для меня человек. Да и дети вечно спрашивали: «Ну, когда вы уже поженитесь?». Вот такой сюрприз получился. Спонтанно и внезапно. В общем, все как я люблю», — сказала певица.

Свадебную церемонию Анастасии и Евгения возглавил капитан лайнера «Astoria Grande». Его статус дает право официально регистрировать браки на борту корабля.

Молодые стояли на капитанском мостике, поднятом над волнами, и давали друг другу клятвы вечной верности.

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