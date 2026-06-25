Настя Ивлеева сняла собственное тревел-шоу в Эфиопии

Первые кадры снимались в Эфиопии несколько месяцев назад. В своем блоге Ивлеева уже показала фрагменты из поездки — на них блогер общается с молодыми людьми из местного племени банна. Эти парни передвигаются на длинных деревянных ходулях и называют себя «банна бойз».

Местные жители уговорили Ивлееву попробовать встать на ходули. Блогер сделала несколько шагов, но призналась, что было страшно — до этого она видела, как один из парней упал на землю. В шутку она сказала, что если упадет и разобьет голову, то это ради зрителей.

Для племени банна ходьба на ходулях — не просто забава. Они живут в саванне с высокой травой, где нужно следить за скотом. С ходулей легче заметить животных, хищников или змей. Кроме того, это обряд посвящения: умение держать равновесие показывает, что юноша повзрослел. Тренироваться начинают с раннего детства.

Поездка в Эфиопию, судя по всему, стала для Ивлеевой способом перезагрузки. Она не раз говорила, что скучала по такому формату, и называла его возвращением к истокам.

По словам блогера, для незабываемого путешествия достаточно взять свой прайм и чуть больше ста долларов — прямая отсылка к концепции «Орла и решки». Тогда же она пожаловалась на местную инфраструктуру и едва не попала под машину на переходе.

Сейчас Ивлеева активно путешествует, в том числе по России. Недавно она отдыхала в Абхазии с супругом Филиппом Бегаком, где принимала грязевые ванны. Блогер призналась, что влюблена в этот край и уговаривает мужа остаться там на все лето. Поклонники отмечают, что рядом с Бегаком Настя снова расцвела, и она сама говорит, что счастлива.