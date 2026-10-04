Наследство Сергея Соседова достанется его маме

30 сентября Москва простилась с Сергеем Соседовым — ярким музыкальным критиком и телеведущим. Церемония прощания и похороны прошли на Перепечинском кладбище. Для близких, коллег и многочисленных поклонников это стало тяжелым событием: голос Соседова, его бескомпромиссные суждения и узнаваемая манера подачи были важной частью отечественного медиапространства.

Сергей Васильевич, несмотря на растущую популярность и солидные заработки в последние годы, оставался человеком сдержанным в бытовых привычках. Вернувшись на телевидение, он стал членом жюри рейтинговых шоу и сам вел ток‑шоу — профессия вновь принесла ему востребованность и стабильный доход. Однако тратить эти средства на роскошь он не спешил. Большую часть заработка Соседов направлял на инвестиции — в первую очередь в недвижимость.

Он по-прежнему жил в родительской двухкомнатной квартире в одном из спальных районов Москвы, сохраняя привычную, почти аскетичную обстановку. Рядом с родным домом Сергей Васильевич приобрел квартиру‑студию недалеко от станции метро «Полежаевская». Сам он называл покупку «инвестицией в собственную старость» и делился с близкими планами. Соседов говорил, что в будущем, когда выйдет на пенсию, будет сдавать жилье в аренду и получать дополнительный доход. Теперь, как сообщает KP.RU, эта недвижимость, как и все остальное имущество критика, перейдет к его маме — Антонине Петровне.

Для 90‑летней Антонины Петровны утрата сына стала огромным ударом. Во время церемонии прощания женщине стало плохо: у нее резко подскочило давление, на место вызвали медиков, которые оказали ей помощь и дали успокоительное. На следующий день ситуация изменилась на противоположную — давление, напротив, сильно упало. Антонина Петровна призналась, что ей нужно время, чтобы прийти в себя и хоть немного справиться с горем. Сейчас рядом с ней находятся близкие, стараясь поддержать в эти непростые дни.