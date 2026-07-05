Наследство Хоя разделили жена и дочери, а любовь осталась ни с чем

И хотя вокруг его ухода до сих пор ходят слухи — от наркотиков до мистики, — официальная версия остается неизменной.

Юрий Клинских родился 27 июля 1964 года в простой воронежской семье. Отец, инженер с авиазавода, привил парню любовь к поэзии, мать, клепальщица и учитель русского языка, держала его в строгости.

Прозвище «Хой» прилипло к нему еще в армии, а родной район в народе окрестили «сектором газа» — это имя и стало легендарным брендом .

В 1987 году он собрал группу, которая взорвала все эфиры. Дерзкий замес из панк-рока, шансона и народного юмора звучал буквально из каждого утюга. На сцене — эпатажный хулиган, а дома, как признаются дочери, — мягкий и заботливый папа.

Официально Юрий был женат лишь раз — на Галине. Они встретились, когда девушка работала в колхозе на уборке свеклы. В браке родились две дочери: Ирина, которая стала психологом и часто дает интервью, и Лилия — по слухам, сейчас она трудится экономистом в крупной компании и избегает публичности.

Но незадолго до ухода Хой закрутил роман с фанаткой Ольгой Самариной. Измену он не скрывал — просто жил на два дома.

Ушел музыкант внезапно. 4 июля он был в частном доме на улице Барнаульской с товарищами, собирался в студию снимать клип на песню «Ночь перед Рождеством». Чувствовал жжение в груди, но не придал значения. Скорая не успела — артист скончался до ее приезда.

Вопреки байкам о миллионах, наследство оказалось скромным: автомобиль «Дэу Нексия» и две квартиры в Воронеже . Одну, двухкомнатную, Юрий купил незадолго до смерти для пожилых родителей. Другую, четырехкомнатную, где прошло его детство, унаследовали жена и дочери. Но покоя в этих стенах не случилось.

В 2005 году ушел отец Николая Митрофановича, и началась настоящая битва за жилье. Наследниками первой очереди стали вдова Галина, дочери Ирина и Лилия, а также мать покойного.

После смерти Марии Кузьминичны ее доля перешла к внучкам и снохе. В 2019 году наследники выставили ту самую двушку на продажу за 3 миллиона рублей. Была мысль открыть там музей, но в итоге метры просто продали.

Последняя любовь Хоя, Ольга Самарина, после его кончины попала под горячую руку: поклонники и близкие обвинили ее в пагубных пристрастиях артиста . Из наследства ей не досталось ни копейки.

Настоящее сокровище Юрия — его бессмертные песни — осталось у дочерей. Ирина зорко следит, чтобы интеллектуальная собственность отца не использовалась незаконно. Под строгим запретом — любые попытки коммерческих кавер-групп выступать под видом «Сектора Газа» и исполнять хиты без официального разрешения.

Дочери живут в родном Воронеже. Ирина часто дает интервью, работает над сохранением памяти отца, участвует в организации концертов и даже записала трибьют-песню.

Лилия, напротив, предпочитает вести закрытый образ жизни, не общается с прессой и не дает интервью о семье. Ирина признавалась, что дома не слушает песни отца — слишком тяжело, голос напоминает о потере.