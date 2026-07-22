«Нашла такого парня!»: Газманов в восторге от мужа дочери Марианны

Известный музыкант Олег Газманов 22 июля отметил свое 75-летие. Незадолго до юбилея папы вышла замуж дочь Олега Газманова Марианна Газманова. Это событие он считает прекрасным подарком к своей дате.

Олег Газманов рассказал, как относится к зятю и какие слова он сумел произнести на свадьбе дочери. По словам Газманова, молодожены взяли организацию праздника в свои руки — и это особенно порадовало артиста. В день свадьбы отцу невесты нашлось немало ролей: он был готов поддержать любую затею и с радостью включился в программу. Певец исполнил несколько песен по просьбе гостей, а затем настал особый момент — ритуал, когда отец выводит дочь к жениху и танцует с ней.