«Нашла такого парня!»: Газманов в восторге от мужа дочери Марианны
Олег Газманов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Олег Газманов высказался о зяте.
Известный музыкант Олег Газманов 22 июля отметил свое 75-летие. Незадолго до юбилея папы вышла замуж дочь Олега Газманова Марианна Газманова. Это событие он считает прекрасным подарком к своей дате.
Олег Газманов рассказал, как относится к зятю и какие слова он сумел произнести на свадьбе дочери. По словам Газманова, молодожены взяли организацию праздника в свои руки — и это особенно порадовало артиста. В день свадьбы отцу невесты нашлось немало ролей: он был готов поддержать любую затею и с радостью включился в программу. Певец исполнил несколько песен по просьбе гостей, а затем настал особый момент — ритуал, когда отец выводит дочь к жениху и танцует с ней.
«Я на любой кипеж согласился: песни спеть, что попросят. Несколько песен я исполнил. А потом говорят: „Теперь слово отца“. Я коротко сказал: „Аривидерчи, доча“», — цитирует Олега Газманова MK.RU.
Артист искренне рад за дочь и ее избранника. В своих словах он не скрывает теплых чувств к своему зятю. Газманов рад, что Марианна встретила хорошего парня.
«Конечно, я очень рад, что она нашла такого парня и он нашел ее. Совет да любовь!» — пожелал Газманов.
Свадьба получилась по-семейному душевной — без пафоса, зато с искренними эмоциями и любимыми песнями в исполнении звездного отца. Для Олега Газманова этот день стал не просто очередным событием, а по-настоящему трогательным моментом, который надолго останется в памяти.