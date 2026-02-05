"Наше главное сокровище": Курбан Омаров и его жена отпраздновали годик сына

Реакция подписчиков на кадры с сыном Курбана

Фанаты внимательно рассмотрели долгожданные кадры и тут же устроили обсуждение в комментариях. Подписчики отметили неподдельное сходство Адама с его старшей сестренкой Теоной. Девочка появилась на свет в браке Курбана Омарова с телеведущей Ксенией Бородиной.

После развода с телеведущей общение Курбана Омарова с дочкой Теоной прервано. Курбан из-за этого переживает.

История любви: разница в 20 лет и официальный брак

Экс-супруг Ксении Бородиной счастлив в браке с Валерией, младше его на 20 лет. Об их отношениях стало известно летом 2022-го, когда бизнесмен начал выкладывать совместные фото. Через два года пара узаконила отношения.

Семью активно обсуждали в соцсетях, когда они стали появляться вместе в ленте. Совместные снимки сразу привлекли внимание, а потом последовала новость о свадьбе. Уже через несколько месяцев после росписи супруги объявили о предстоящем пополнении. Наследник родился в феврале 2025-го. Курбан присутствовал на партнерских родах. Сыну пара дала библейское имя.

Ксения Бородина не раз давала понять, что Курбан и Валерия начали встречаться, когда тот еще был в браке с ней. Поэтому Бородина категорически против общения Теоны с мачехой.