"Наше главное сокровище": Курбан Омаров и его жена отпраздновали годик сына

Курбан Омаров и его жена Валерия. Фото: Global Look Press

Курбан Омаров и Валерия впервые показали лицо сына Адама в честь его первого дня рождения.

Год интриги подошел к концу. Поклонники дождались! Курбан Омаров и его жена Валерия решились показать лицо маленького сына Адама.

Первый день рождения и первый выход в свет

Спустя ровно год после рождения сына, Курбан Омаров вместе с женой Валерией впервые обнародовали видео, где поклонники наконец-то увидели лицо малыша Адама. Презентацию устроила молодая жена в первый день рождения ребенка.

"Девочки, вот и настал тот самый важный день — я показываю вам наше главное сокровище. Нашего сына, нашего годовасика, которого мы бесконечно любим. Этот день — про нас троих и нашу любовь", — написала Валерия под кадрами с Адамом.

Праздник в белом и голубом

Судя по кадрам, главным и единственным мужчиной на празднике был сам виновник торжества. На фоне мамы и ее подруг, одетых в белое, малыш в голубом костюмчике под цвет глаз смотрелся особенно выразительно.

"Спасибо, что вы с нами, — хочу показать, как прошел его день рождения. Пока он, конечно, еще не все понимает — это больше наш с папой праздник. Но ничего, Адам, подрастешь — и мама такое организует!" — пообещала сыну Валерия.

Жена Курбана Омарова с сыном Адамом. Фото: соцсети Валерии Омаровой

Реакция подписчиков на кадры с сыном Курбана

Фанаты внимательно рассмотрели долгожданные кадры и тут же устроили обсуждение в комментариях. Подписчики отметили неподдельное сходство Адама с его старшей сестренкой Теоной. Девочка появилась на свет в браке Курбана Омарова с телеведущей Ксенией Бородиной.

После развода с телеведущей общение Курбана Омарова с дочкой Теоной прервано. Курбан из-за этого переживает.

История любви: разница в 20 лет и официальный брак

Экс-супруг Ксении Бородиной счастлив в браке с Валерией, младше его на 20 лет. Об их отношениях стало известно летом 2022-го, когда бизнесмен начал выкладывать совместные фото. Через два года пара узаконила отношения.

Семью активно обсуждали в соцсетях, когда они стали появляться вместе в ленте. Совместные снимки сразу привлекли внимание, а потом последовала новость о свадьбе. Уже через несколько месяцев после росписи супруги объявили о предстоящем пополнении. Наследник родился в феврале 2025-го. Курбан присутствовал на партнерских родах. Сыну пара дала библейское имя.

Ксения Бородина не раз давала понять, что Курбан и Валерия начали встречаться, когда тот еще был в браке с ней. Поэтому Бородина категорически против общения Теоны с мачехой.

Дочь Бородиной и Омарова Теона. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Когда развелись Бородина и Омаров

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре того же года появилась на свет дочь пары Теона. Союз Бородиной и Омарова сразу показал свою непрочность.

Через пару лет после свадьбы пара пережила мощный скандал, связанный с подозрением Омарова в изменах жене. Но тогда Ксения сумела простить мужа и даже оправдывала его перед поклонниками. И все-таки в 2021-м году телеведущая и ее второй муж развелись. Бородина заявляла о многочисленных любовницах супруга.

