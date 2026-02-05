"Наше главное сокровище": Курбан Омаров и его жена отпраздновали годик сына

Год интриги подошел к концу. Поклонники дождались! Курбан Омаров и его жена Валерия решились показать лицо маленького сына Адама.
Первый день рождения и первый выход в свет
Спустя ровно год после рождения сына, Курбан Омаров вместе с женой Валерией впервые обнародовали видео, где поклонники наконец-то увидели лицо малыша Адама. Презентацию устроила молодая жена в первый день рождения ребенка.
"Девочки, вот и настал тот самый важный день — я показываю вам наше главное сокровище. Нашего сына, нашего годовасика, которого мы бесконечно любим. Этот день — про нас троих и нашу любовь", — написала Валерия под кадрами с Адамом.
Праздник в белом и голубом
Судя по кадрам, главным и единственным мужчиной на празднике был сам виновник торжества. На фоне мамы и ее подруг, одетых в белое, малыш в голубом костюмчике под цвет глаз смотрелся особенно выразительно.
"Спасибо, что вы с нами, — хочу показать, как прошел его день рождения. Пока он, конечно, еще не все понимает — это больше наш с папой праздник. Но ничего, Адам, подрастешь — и мама такое организует!" — пообещала сыну Валерия.
Жена Курбана Омарова с сыном Адамом. Фото: соцсети Валерии Омаровой
Реакция подписчиков на кадры с сыном Курбана
Фанаты внимательно рассмотрели долгожданные кадры и тут же устроили обсуждение в комментариях. Подписчики отметили неподдельное сходство Адама с его старшей сестренкой Теоной. Девочка появилась на свет в браке Курбана Омарова с телеведущей Ксенией Бородиной.
После развода с телеведущей общение Курбана Омарова с дочкой Теоной прервано. Курбан из-за этого переживает.
История любви: разница в 20 лет и официальный брак
Экс-супруг Ксении Бородиной счастлив в браке с Валерией, младше его на 20 лет. Об их отношениях стало известно летом 2022-го, когда бизнесмен начал выкладывать совместные фото. Через два года пара узаконила отношения.
Семью активно обсуждали в соцсетях, когда они стали появляться вместе в ленте. Совместные снимки сразу привлекли внимание, а потом последовала новость о свадьбе. Уже через несколько месяцев после росписи супруги объявили о предстоящем пополнении. Наследник родился в феврале 2025-го. Курбан присутствовал на партнерских родах. Сыну пара дала библейское имя.
Ксения Бородина не раз давала понять, что Курбан и Валерия начали встречаться, когда тот еще был в браке с ней. Поэтому Бородина категорически против общения Теоны с мачехой.
Дочь Бородиной и Омарова Теона. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Когда развелись Бородина и Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре того же года появилась на свет дочь пары Теона. Союз Бородиной и Омарова сразу показал свою непрочность.
Через пару лет после свадьбы пара пережила мощный скандал, связанный с подозрением Омарова в изменах жене. Но тогда Ксения сумела простить мужа и даже оправдывала его перед поклонниками. И все-таки в 2021-м году телеведущая и ее второй муж развелись. Бородина заявляла о многочисленных любовницах супруга.
