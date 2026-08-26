«Наша маленькая Эстер Мириам»: Надя Оболенцева показала новорожденную дочь в Лос-Анджелесе

Надежда Оболенцева. Фото: соцсети

Надежда Оболенцева сообщила о пополнении в семье.

В семействе соучредительницы интеллектуального «Клуба 418», 43-летней Надежды Оболенцевой и ее 62-летнего супруга, миллиардера Евгения Швидлера, прибавление — у пары теперь есть не только сын, но и дочь.

Надежда опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена с двумя детьми. Старший сын, появившийся на свет прошлым летом, смотрит на маленькую сестренку, которая спит в детском автокресле. Сама Оболенцева заботливо придерживала мальчика за плечо.

Фотография была сделана в Лос-Анджелесе, где в настоящее время проживает семья. Надежда раскрыла не только пол, но и имя второго ребенка.

«Добро пожаловать, наша маленькая Эстер Мириам!» — написала Оболенцева под фото с детьми.

Надежда Оболенцева и ее сын и дочка. Фото: соцсети

До знакомства со Швидлером Надежда три раза состояла в браке. Первым ее супругом стал бизнесмен Денис Михайлов, вторым — топ-менеджер группы «Нефтегазиндустрия» Айрат Исхаков, третьим — кинорежиссер Резо Гигинеишвили, союз с которым длился всего год.

Впервые вместе как пара Надежда и миллиардер предстали в 2022 году — на праздновании дня рождения Романа Абрамовича. А зимой 2025-го влюбленные узаконили отношения. Сейчас, по всей видимости, семья обустраивается на другом берегу океана — под калифорнийским солнцем.

Супруг Надежды Оболенцевой — многодетный отец. У Евгения Швидлера есть еще пятеро детей, которые появились на свет в его предыдущих отношениях.

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