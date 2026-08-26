«Наша маленькая Эстер Мириам»: Надя Оболенцева показала новорожденную дочь в Лос-Анджелесе

В семействе соучредительницы интеллектуального «Клуба 418», 43-летней Надежды Оболенцевой и ее 62-летнего супруга, миллиардера Евгения Швидлера, прибавление — у пары теперь есть не только сын, но и дочь.

Надежда опубликовала в соцсети снимок, на котором запечатлена с двумя детьми. Старший сын, появившийся на свет прошлым летом, смотрит на маленькую сестренку, которая спит в детском автокресле. Сама Оболенцева заботливо придерживала мальчика за плечо.

Фотография была сделана в Лос-Анджелесе, где в настоящее время проживает семья. Надежда раскрыла не только пол, но и имя второго ребенка.