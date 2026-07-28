«Нас уже чуть-чуть побольше»: Орбакайте в Монако воссоединилась с сыном Дени Байсаровым

Певица и актриса Кристина Орбакайте в эти дни чувствует себя особенно счастливой. Она проводит время не только с дочкой Клавой и мужем, но и средним сыном, Дени Байсаровым. С наследником в последнее время Кристина видится нечасто, поскольку живут они в разных странах.

Кристина Орбакайте поделилась радостной новостью: вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией она добралась до Монте‑Карло. Приятным дополнением к семейному путешествию стало то, что к компании присоединился Дени Байсаров.

На видео, которое артистка опубликовала в соцсетях, видно, как Дени сидит рядом с сестрой на заднем сиденье автомобиля. Сама Орбакайте с воодушевлением прокомментировала ситуацию.