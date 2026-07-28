«Нас уже чуть-чуть побольше»: Орбакайте в Монако воссоединилась с сыном Дени Байсаровым

Певица и актриса Кристина Орбакайте в эти дни чувствует себя особенно счастливой. Она проводит время не только с дочкой Клавой и мужем, но и средним сыном, Дени Байсаровым. С наследником в последнее время Кристина видится нечасто, поскольку живут они в разных странах.
Кристина Орбакайте поделилась радостной новостью: вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией она добралась до Монте‑Карло. Приятным дополнением к семейному путешествию стало то, что к компании присоединился Дени Байсаров.
На видео, которое артистка опубликовала в соцсетях, видно, как Дени сидит рядом с сестрой на заднем сиденье автомобиля. Сама Орбакайте с воодушевлением прокомментировала ситуацию.
«Нас уже чуть‑чуть побольше. Семья разрастается с каждым городом. Все еще впереди!» — пообещала Кристина Орбакайте.
Кристина счастлива, что рядом с ней сын и дочка. Фото: соцсети
Не исключено, что позже к теплой семейной компании присоединится и Никита Пресняков — старший сын Кристины, рожденный в гражданском браке с Владимиром Пресняковым. Сейчас он живет в США, но ради встречи с родными вполне может отправиться в Европу. Возможно, что Никита на свидание с братом, мамой и сестрой прилетит вместе со своей новой избранницей-моделью.
Орбакайте показала дочь Клаву и сына Дени. Фото: соцсети
Путешествия давно стали неотъемлемой частью жизни семьи Орбакайте: певица редко задерживается подолгу на одном месте, и ее блог регулярно пополняется снимками из разных уголков мира. Совсем недавно артистка делилась кадрами с отдыха на Миконосе.
«Последний день на греческом острове. Накупались, назагорались и вкусно поели», — с улыбкой рассказывала старшая дочь Аллы Пугачевой, демонстрируя, как насыщенно и радостно проходит отпуск.
Напомним, Дени Байсаров — средний ребенок Кристины Орбакайте, он появился на свет в 1998 году в союзе певицы с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. В отличие от своего старшего брата Никиты, Дени старается держаться в стороне от публичности и не стремится быть в центре внимания прессы. Именно из‑за его непубличного образа жизни в медиапространстве нередко возникают слухи о том, что «чеченский внук Пугачевой будто бы пропал». Однако свежие кадры от Орбакайте доказывают: с Дени все в порядке.