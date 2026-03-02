"Нас могли сбить": сын Алены Водонаевой едва не погиб в полете из Дубая

Богдан летел из Дубая в Москву, когда на Ближнем Востоке началась военная операция. Самолет развернули в воздухе на подлете к Ирану. Подросток признался маме: они рисковали жизнью.

"До Москвы оставалось два часа"

Сначала Водонаева сообщила, что рейс отменили еще на взлетной полосе. Но позже сын прислал ей голосовое сообщение и все прояснил. Оказалось, лайнер уже поднялся в небо и пролетел значительную часть пути.

"Нам оставалось 2 часа до Москвы, мы недалеко от Ирана были. Там как бы риск немножко выше был. Мы могли залететь в это воздушное пространство, нас могли сбить просто", — рассказал Богдан матери.

Водонаева призналась, что из-за переживаний не спала до шести утра. Ночь превратилась в испытание: она следила за судьбой рейса и ждала новостей от сына.

Что делать застрявшим туристам

Эксперты советуют тем, кто не может вылететь домой:

- связаться с авиакомпанией или туроператором;

- встать на консульский учет через Госуслуги или сайт МИД;

- требовать от перевозчика горячее питание и гостиницу при длительной задержке;

- фиксировать все расходы для последующей компенсации.

Кстати, мошенники уже активизировались и предлагают "вывозные" рейсы за деньги. Никаких платных услуг — вся помощь должна быть бесплатной и официальной.