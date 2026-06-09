«Нас который год не номинируют»: Бузова возмутилась итогами престижной телевизионной премии

Мир телевидения полон контрастов: высокие рейтинги не всегда гарантируют признание профессионального сообщества. Именно с таким диссонансом столкнулась Ольга Бузова. Телеведущая открыто высказала разочарование из‑за очередного отсутствия наград для ее проектов на престижной церемонии.

40‑летняя телезвезда выразила недовольство итогами Национальной телевизионной премии «ТЭФИ‑2026», прошедшей накануне в Москве. Ольга поделилась новостями из Доминиканы, где только что завершились съемки очередного сезона шоу «Звезды в джунглях».

Артистка не стала сдерживать эмоций: ее огорчило, что проект, который она ведет много лет вместе с Михаилом Галустяном, вновь остался без награды, хотя пользуются большой популярностью у аудитории и демонстрируют впечатляющие показатели просмотров. В резкой форме, не стесняясь экспрессивных выражений, Бузова озвучила свою позицию.

«Добро пожаловать в финал. Мы это сделали еще раз. Пока нас который год не номинируют на „ТЭФИ“ (или в „ТЭФИ“, мне все равно, не знаю, как правильно), мы рвем с нашим реалити все цифры в индустрии. Когда понимаешь, что важнее не красная дорожка и хайп, и не обман от других людей в социальных сетях, а путь, который ты проходишь, чтобы подарить зрителям эмоции и наслаждение от просмотра любимого шоу… Сняли лучший новый сезон для вас. Спасибо зрителям за любовь и доверие — это то, что невозможно купить», — написала Бузова в личном блоге.

Помимо «Звезд в джунглях», поп‑звезда совместно с комиком ведет еще один захватывающий проект — приключенческое шоу «Сокровища императора», которое сейчас активно выходит на канале ТНТ. Одна из самых обсуждаемых линий реалити — напряженный конфликт между Яной Кошкиной и е емамой Марго с одной стороны и известными гимнастками — сестрами Авериными с другой.

А не так давно имя Ольги Бузовой муссировалось в СМИ в связи с высказываниями продюсера Первого канала Юрия Аксюты. Он усомнился в талантах Бузовой и заявил, что ее никогда не будет на Первом канале.