«Нам есть что друг другу сказать»: Александр Шоуа и группа «НЕПАРА» выступят на фестивале в Абхазии

Под занавес лета в столице Абхазии, Сухуме, 28–29 августа 2026 года состоится дебютный международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России «ШОУАБХАЗИИ». Крупное мероприятие организовано в честь Дня признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия — его задача состоит в том, чтобы содействовать развитию культурного взаимодействия и укреплять связи между молодёжью и творческими сообществами двух государств.

Местом проведения станет центральная городская сцена Сухума. Гостей ждет насыщенная программа: торжественный концерт с участием популярных исполнителей российской сцены, экспозиции работ живописцев и мастеров народных промыслов, дефиле коллекций одежды, обучающие творческие сессии, креативные площадки и специальные медиазоны, где можно пообщаться с артистами и популярными блогерами.

В числе главных звезд концертной программы — Александр Шоуа и группа «НЕПАРА», легендарный коллектив «Земляне», а также Миа Бойка, Валерия Чайка, Виктория Черенцова и Алена Ланская.

Александр Шоуа — заслуженный артист Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, а также идейный лидер и руководитель проекта — обратил внимание на важность грядущего события.

«Этот проект необходим, потому что нам есть что друг другу сказать и показать. У нас огромный творческий фундамент, который способен объединять людей. Из Абхазии вышло немало талантливых деятелей искусства, реализовавших себя в России, и такой культурный обмен крайне важен для сохранения нашего общего наследия и культурного кода», — отметил Александр Шоуа.

Проведение фестиваля стало возможным благодаря содействию Президентского фонда культурных инициатив и Администрации Президента Республики Абхазия. За организацию отвечает компания ООО «Культура» (Москва).