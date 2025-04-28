Налоговики подали в суд на покойного отца Филиппа Киркорова

Налоговики судятся с ныне покойным отцом Филиппа Киркорова Бедросом Киркоровым из-за долга по налогам в 31 тысячу рублей.

Погашать долг, вероятно, придется сыну Бедроса Киркорова, поп-королю Филиппу Киркорову. Без этого, как сообщает телеграм-канал Mash , он не сможет вступить в наследство и стать законным владельцем роскошной квартиры в центре Москвы. Площадь жилища составляет 70 квадратных метров. По меркам Филиппа Киркорова, это, конечно же, ничтожно маленькая квартира.

Но главная ее ценность в том, что она была первым семейным гнездышком Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. В эту квартиру пара переехала сразу после свадьбы, состоявшейся в 1994-м году.

Треть жилища когда-то принадлежала Алле Борисовне, но после развода знаменистостей, квартира осталась в долевой собственности у Бедроса и Филиппа.

Стоимость недвижимости оценивается в сумму от 80 до 100 миллионов рублей.