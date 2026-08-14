Налоговая заблокировала счета Стивена Сигала в России

У голливудского актера и мастера боевых искусств Стивена Сигала, который постоянно живет в России, вновь возникли трудности с Федеральной налоговой службой — на этот раз ФНС заблокировала его счета. Причина все та же: артист не успел вовремя подать налоговую декларацию — просрочка составила более 20 дней с установленного срока.

По замечанию издания MK.RU , ситуация выглядит почти как дежавю: впервые счета Сигала блокировали еще в 2020 году — и тоже из‑за несвоевременно предоставленной декларации. Получается, что для звезды боевиков подобные недоразумения уже стали чем‑то привычным. При этом сама проблема технически решается довольно оперативно — нужно лишь устранить нарушение и предоставить необходимые документы.

Любопытно, что сложности с налоговой возникают не только у самого Стивена, но и у его сына. В 2024 году из‑за непредставления декларации о доходах были заблокированы счета компании, принадлежащей Доминику Сигалу. Похоже, в семье Сигалов вопрос своевременной отчётности остается слабым местом.

При этом сам актер не ведет в России масштабной финансовой деятельности. Этой зимой он, правда, пытался выйти на рынок недвижимости: выставлял на продажу свой особняк в подмосковном поселке Усово. Но эта сделка никак не связана с текущими налоговыми вопросами — скорее, это просто еще один штрих к картине жизни артиста в России.

Остается надеяться, что на этот раз окружение актера все же поможет ему не упустить сроки подачи документов — и история с блокировкой счетов больше не повторится.