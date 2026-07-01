«Накрыла атмосфера»: Саша Савельева отдыхает в глэмпинге на Алтае почти за 400 тысяч рублей

Иногда мечта о перезагрузке обретает вполне конкретные очертания — и выражается в трех днях вдали от суеты, среди гор и тишины. Певица Саша Савельева выбрала для такого отдыха не обычный отель, а премиальный глэмпинг на Алтае — место, где комфорт встречается с дикой природой.

Саша Савельева проводит отпуск в одном из наиболее изысканных кемпингов Горного Алтая. Стоимость размещения в комфортабельном шатре составляет не менее 395 тысяч рублей за трехдневный отдых — уровень сервиса здесь соответствует премиальному сегменту.

«Несколько лет назад мы были с девочками из „Фабрики“ на гастролях в Горно‑Алтайске. Я помню, как тогда меня буквально накрыла атмосфера этого места. Было ощущение какой‑то невероятной силы, тишины и красоты. И именно тогда я загадала желание: однажды вернуться сюда не на несколько часов, а по‑настоящему. Походить по горным тропам, увидеть этот край своими глазами, почувствовать его всецело. И знаете, желания действительно сбываются», — цитирует Савельеву «Звездач».

Окружение здесь располагает к полному расслаблению: среди горных пейзажей и свежего воздуха мысли сами собой освобождаются от суеты. В таком месте по-настоящему удается ни о чем не тревожиться и просто быть здесь и сейчас.

Напомним, Саша Савельева уже шестнадцать лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Они познакомились в феврале 2009 года в караоке-клубе, а в 2010-м поженились. 22 марта 2019 года у пары родился сын Леон, сейчас ему 7 лет.

Леон появился на свет раньше срока и весил всего около двух килограммов, поэтому первые недели провел в реанимации. После рождения сына Саша взяла паузу в музыкальной карьере, чтобы сосредоточиться на материнстве, а Кирилл тоже временно сократил рабочие проекты, чтобы помочь супруге. При этом пара старается оградить ребенка от излишнего внимания прессы — родители до сих пор редко показывают его лицо в соцсетях.

В разные годы в СМИ появлялись слухи о сложностях в браке, но сама Саша подчеркивала, что в отношениях с мужем у нее все хорошо. При этом супруги давно практикуют жизнь на две страны — Россию и Израиль.