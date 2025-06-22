Надя Сысоева пришла на смену невесте Лепса в "Мастер игры"

Надежда Сысоева жаловалась на то, что она столкнулась с травлей после участия в шоу "Выжить в Дубае". В проект она пришла вместе со своим экс-женихом Сашей Стоуном. Теперь же она собирается занять достойное место в шоу "Мастер игры". Сысоева пришла в проект сразу после "вылета" невесты Григория Лепса.

"Я пришла в новый и уже очень напряженный коллектив", - заявила Сысоева.

19-летняя Аврора Киба сама решила покинуть шоу. Причину она называть не стала. Но Марго Овсянникова уверена, что девушка ревнует своего жениха. Пока Киба отсиживается в Марокко, музыкант может увлечься другой молоденькой пассией. Фаворитка Филиппа Киркорова уверена, что допустить этого Киба не может. Поэтому она и решила вернуться домой.

Филипп Бедросович был несказанно рад тому, что Аврора покину проект. Ее он назвал никчемной и бессмысленной участницей. Певец уверен, что про невесту Лепса все скоро забудут. Что вполне вероятно. Ведь Сысоева точно не даст участникам шоу скучать. Еще в проекте "Выжить в Дубае" она показала, что обладает весьма склочным нравом. И в обиду себя "старичкам" не даст.