"Надо называть "Старая волна": что пишут в Сети о словах Соседова по поводу пожилых артистов на 'Новой волне'

Высказывание Сергея Соседова о выступлениях возрастных артистов на фестивале 'Новая волна' задело поклонников за живое. В Сети горячо обсуждают и само мероприятие, и слова музыкального критика. Что же так зацепило народ?
Что сказал Соседов о выступлении 'старой гвардии'?
Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал уместность появления на 'Новой волне' пожилых артистов. На фестивале выступили 73-летняя Ирина Аллегрова, 80-летний Юрий Антонов, 76-летний Валерий Леонтьев. Соседов заявил, что видит только плюсы от их выступлений.
"Артист должен выступать до конца, пока есть силы. А кто должен выступать, Валя Карнавал или Клава Кока? Если нет артистов сегодня таких мощных, как та, старая гвардия. Пусть они поют", — сказал Сергей Соседов.
Сергей Соседов. Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Что пишут в Сети о фестивале 'Новая волна'
Слова Сергея Соседова задели поклонников хорошей музыки за живое. Одни благодарят музыкального критика за правду. Другие предлагают переименовать фестиваль.
"Тогда и надо называть "Старая волна", — высказался Алексей Жигарев.
"Ну уж Леонтьев там точно не нужен", — считает Наталья Виноградова.
"Всю 'Волну' не видела, а вот выступление Антонова лицезрела. Ю.М. лучший, один из лучших исполнителей на протяжении последних полвека. Песни все душевные. Ностальжи", — призналась Людмила.
Юрий Антонов на 'Новой волне'. Фото: Global Look Press
"Соседов, как всегда, прав. Только забыл Бузову добавить к кокам и карнавалам", — уточнила Рыба Кит.
"Обожаю Соседова за его прямолинейность", — призналась Наталья Александровна.
"Наконец-то Соседов правду-матку резанул. Старое поколение уйдет, исчезнет эстрада, слушать-то некого будет и нечего", — сокрушалась Москва.
Валерий Леонтьев на 'Новой волне'. Фото: Global Look Press
"Если честно, слушала только "старую гвардию", а молодежь... Непонятно, что поют и никакого сравнения со "стариками", — высказалась Нина Никифорова.
"Уважаю Сергея Соседова за непредвзятое мнение и смелость говорить то, что есть на самом деле. Слушать на эстраде просто нечего и некого. Старая гвардия хороша, их песни знают все и могут подпевать с любой строки, всем залом. Новые полупрожеванные и гнусавые песни ни о чем, не подпевает почти никто в зале и слов особо не разобрать. Про смысл вообще молчу", — озвучила свое мнение Марина Мартынова.
