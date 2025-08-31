"Надо называть "Старая волна": что пишут в Сети о словах Соседова по поводу пожилых артистов на 'Новой волне'

Высказывание Сергея Соседова о выступлениях возрастных артистов на фестивале 'Новая волна' задело поклонников за живое. В Сети горячо обсуждают и само мероприятие, и слова музыкального критика. Что же так зацепило народ?

Что сказал Соседов о выступлении 'старой гвардии'?

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал уместность появления на 'Новой волне' пожилых артистов. На фестивале выступили 73-летняя Ирина Аллегрова, 80-летний Юрий Антонов, 76-летний Валерий Леонтьев. Соседов заявил, что видит только плюсы от их выступлений.