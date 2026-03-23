Надежда Стрелец подколола Ксению Собчак: "Я в этом смысле маньяк"

Журналист Надежда Стрелец встретилась со студентами МГИМО. И рассказала будущим звездам медиасферы, как готовится к интервью. Правда, многим показалось, что при этом Стрелец сознательно или подсознательно уколола Ксению Собчак.

Надежда Стрелец: "Если кто-то не готовится, но ему классно накидывают в ухо, то это тоже путь"

"Что касается того, как я готовлюсь к интервью. В этом смысле я маньяк абсолютный. У меня все отлетает от зубов. Но я не считаю, что это выгодно выделяет меня от других интервьюеров. Если кто-то не готовится, но ему накидывают в ухо (суфлер в наушнике интервьюера), и он классно работает с ухом, это тоже путь. Так тоже можно. Просто я не представляю, кто у меня должен сидеть на ухе. Я сама когда-то сидела на ухе и знаю, как это работает. Меня бы это только сбивало", - сказала студентам журналистка.

Почему Надежда Стрелец и Ксения Собчак вообще подкалывают друг друга

Напомним, Надежда Стрелец и Ксения Собчак уже давно обмениваются колкостями и ставят под сомнение профессиональные качества друг друга.

Одним из первых поводов взаимных упреков послужило критическое высказывание Стрелец в адрес Собчак. В своем блоге Надежда предположила, что у гостей интервью с Ксенией впоследствии возникают серьезные трудности. И они чуть ли не получают черную метку.

Ксения не оставила это без ответа, язвительно прокомментировав творческий подход коллеги:

"Может, проблема все-таки не в Собчак, а в том, что эти "беспроблемные" интервью проходят для героев тише, чем поминки, потому что в них нет ничего интересного ни для героев, ни для зрителей?"

Однако Стрелец не пересмотрела свою точку зрения после этой реплики. По ее словам, за Собчак давно и прочно закрепилась репутация скандальной ведущей, которая возникла не без оснований.

И у ее некоторых ее героев действительно жизнь меняется на 180 градусов. Увы, не всегда в лучшую сторону.

