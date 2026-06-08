Надежда Мамаева расплакалась на «Мастере игры»: «В шоке от мужского поведения»

Надежда призналась, что не боится критики зрителей, так как за годы ведения YouTube-канала у нее выработался иммунитет к негативу. Она считает, что на проекте ведет себя максимально честно и открыто, даже если это кому-то не нравится. По словам участницы, она уже успела разочароваться в некоторых приятелях, поэтому чужое мнение ее не пугает.

«Некоторые девочки сами признавались мне: «Когда мы впервые увидели Надю, подумали: какая она жесткая, напористая, как танк». Но потом они поняли: это не жесткость, а моя привычка говорить прямо», — поделилась Мамаева.

По словам Надежды, несколько участников-мужчин нападали на нее, но она смогла дать отпор. Она уверена, что на слабого человека так бы не напали, а в ней чувствуют силу. Саму себя она назвала «альфой в женском обличье».

«Я за справедливость, могу вступиться за слабого. У меня есть стержень, есть границы, и я умею их отстаивать», — заявила участница.

Особенно тяжелым, по словам Надежды, выдался один из дней. Ее шокировало поведение Олега Верещагина, который позволил себе лишние высказывания в ее адрес и в сторону ее супруга Павла Мамаева.

«Когда нам выдали телефоны, я позвонила мужу и расплакалась. Павел был в страшном гневе, но я попросила его не путать игру с жизнью и не вмешиваться», — рассказала она.

Надежда уточнила, что слезы были вызваны не одним разговором, а общим разочарованием в немужском поведении некоторых игроков, их лживости и малодушии.

Мамаева призналась, что на проекте хотела быть светлой. По ее словам, если бы ей предложили роль темной, она бы от нее отказалась. Если бы согласилась, то через день «посыпалась» и ушла.

«Светлой уходить не хочу, а вот темной ушла бы с радостью», — поделилась участница.

Новый сезон проекта стартует на ТНТ 13 июня. Участники живут в роскошном замке в Марокко и играют в тонкую психологическую игру. В начале Мастер выбирает трех «темных» игроков, которые должны избавляться от «светлых». Задача «светлых» — вычислить противников. Победитель получит 10 миллионов рублей.