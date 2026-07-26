На звезду «След Чикатило» Ольгу Смирнову напал маньяк

На кинопремьере, отвечая на вопросы о работе над ролью, артистка призналась, что при создании образа своей героини опиралась не только на сценарий, но и на собственные переживания.

По словам Смирновой, ее детство не было безоблачным — она не раз сталкивалась с опасными незнакомцами во дворе. Актриса вспомнила, как в юные годы на нее напал настоящий маньяк, пытавшийся утащить ее в безлюдное место.

«И вообще я помню в детстве всяких маньяков, которые раскрывали плащи и пытались куда-то завести. Мне кажется, каждый попадал в похожую ситуацию. Были сумасшедшие люди, которые делали это прямо во дворах посреди народа. Меня хватали за руки, я орала и вырывалась. Это сейчас не очень актуальны все эти дворовые истории, а раньше мы же гуляли во дворах», — рассказала артистка.

Ольга Смирнова призналась, что именно эти болезненные воспоминания помогли ей прожить роль в сериале «След Чикатило». Работа над образом далась ей непросто, но она смогла найти «свою правду, боль героини и ее историю», что сделало игру убедительной и глубокой.

Актриса известна зрителям не только по роли в «Следе Чикатило», но и по другим ярким работам — в частности, по сериалам «Жизнь по вызову» и «Монастырь».

В интервью она также отметила, что ей как артистке всегда интересны разноплановые роли, которые позволяют изучать человеческую психологию и проживать сложные эмоциональные состояния.