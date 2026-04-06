"На землю падает звезда": Мила Ершова и Святослав Рогожан раскрыли пол будущего ребенка

В начале 2026 года они объявили, что ждут первенца, но пол малыша держали в секрете. И вот теперь — раскрыли.

Молодые родители устроили небольшое семейное торжество на побережье. Пригласили только самых близких. Сначала Мила и Святослав сняли плащи и показали футболки с надписями "мама" и "папа". А потом выпустили в небо цветной дым. Он оказался синим.

"Загадывайте желание, на планету земля падает звезда", — написал Рогожан в соцсетях.

Так поклонники узнали: у пары будет мальчик.

Мила и Святослав — не просто муж и жена, но и коллеги. Они познакомились еще в институте, на актерском факультете. Потом вместе снимались в сериале "Трудные подростки", который вышел в 2019 году. Сыграли свадьбу в мае 2024 года.

В интервью актриса рассказывала, как им повезло работать в паре.

"Мы с мужем однокурсники и со студенчества привыкли к командной работе: пережив вместе упорный труд над простейшими этюдами, затем — над спектаклями, а позже — над масштабными кинопроектами, мы уже находимся в столь тесном творческом коннекте, что без слов знаем, как поддержать друг друга и помочь еще лучше раскрыться в своей роли. Мы советуемся, как лучше сыграть, помогаем погрузиться в роль и разобрать самопробы", — делилась Мила.

Мила Ершова — российская актриса, известная по сериалам "Трудные подростки", "Чики" и "Мир! Дружба! Жвачка!". Святослав Рогожан — актер театра и кино, снимался в проектах "Трудные подростки", "Перевал Дятлова" и "Медиатор".

Пара вместе уже несколько лет.