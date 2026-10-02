На зависть несостоявшимся невесткам: мама Тимати показала кольцо с увесистым бриллиантом

Мама Тимати Симона Юнусова. Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

Мама Тимати изящно напомнила о своем статусе родительницы богатого и известного мужчины.

Симона Яковлевна Юнусова вновь оказалась в центре внимания — на этот раз благодаря эффектному украшению. На фото она продемонстрировала кольцо с увесистым бриллиантом — и этот жест публика тут же истолковала как тонкий намек. Говорят, украшение особенно «зацепило» тех, кто когда‑то претендовал на место рядом с ее сыном: несостоявшихся невесток у Симоны насчитывается целых три.

Откуда у Симоны Яковлевны такое роскошное кольцо — вопрос открытый. Версий немного, ведь вряд ли Симону позвали замуж. Самая очевидная: кольцо с бриллиантом дражайшей матушек преподнес Тимати. О его трепетных отношениях с родительницей ходят легенды.

Тимати не раз публично благодарил ее за воспитание, поддержку и даже за то, как она помогала ему выстраивать жизненные ориентиры.

Симона похвасталась колечком. Фото: соцсети Симоны Юнусовой

Симона принимает активное участие в жизни сына и его избранниц. Симона воспитывает дочь Тимати Алису от модели Алены Шишковой. Симона присутствовала при рождении внучки Эммы, которую родила Валя Иванова, и даже перерезала пуповину новорожденной малышке.

Не сложились отношения с Симоной только у Анастасии Решетовой, подарившей Тимати единственного сына Ратмира. Кстати, сейчас Решетова ждет второго ребенка. Имя отца будущего малыша модель и телеведущая скрывает. Известно только, что это не тот мужчина, за которого Решетова собиралась замуж.

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