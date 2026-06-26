На VK Fest-2026 выступят Татьяна Куртукова и «Агата Кристи»

В Москве 18 и 19 июля 2026 года пройдет VK Fest — самый популярный городской open-air в России и одно из главных летних событий.

Яркий музыкальный праздник также состоится в Санкт-Петербурге (4 и 5 июля).

Куда переехал VK Fest

Этим летом московский фестиваль сменит привычное место и развернется на ВДНХ. Огромная территория в 325 гектаров с ее культовыми павильонами, фонтанами и парками превратится в грандиозные декорации для главного музыкального события сезона.

По словам организаторов, в этот раз они хотят сделать упор на отдых всей семьей. Для детей и подростков подготовят отдельные площадки с играми, мастер-классами и разными активностями.

Благодаря этому фестиваль станет пространством, где будет увлекательно и взрослым, и самым маленьким посетителям.

Кто выступит на VK Fest

Московская программа обещает быть действительно насыщенной. Так, 18 и 19 июля в российской столице выступят Zivert, Татьяна Куртукова, группа «Агата Кристи», ICEGERGERT, NANSI & SIDOROV, Aarne с Big Baby Tape и Toxi$, Rozalia, ГУДТАЙМС и многие другие исполнители.

А вы придете на VK Fest? Делитесь в комментариях!