"На улице неделю жила": Тарасов ответил Бузовой после обвинений в тирании

Дмитрий Тарасов. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Ольга Бузова в интервью Лауре Джугелии откровенно рассказала о своем прошлом и вновь затронула тему отношений с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Тот не стал молчать.

Экс-футболист Дмитрий Тарасов держит руку на пульсе. Как только бывшая жена Ольга Бузова вспомнит о нем, Тарасов немедленно реагирует. Хотя мог бы оставлять без внимания ее рассказы. Но нет!

Ответ Тарасова Бузовой

Дмитрий Тарасов, по всей видимости, был рад, что о нем вообще вспомнили. Спортсмен быстро отреагировал и решил ответить экс-супруге. Он попытался обесценить ее признания и подать их как преувеличение.

"Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила…", — отреагировал Дмитрий Тарасов на рассказы Бузовой о его тирании.

При этом у самого Тарасова деловые успехи, по наблюдениям окружающих, стремительно сошли на нет. В данное время он, по всей видимости, сидит без работы. Многие пользователи Сети отмечают, что Дмитрий Тарасов сильно сдал, похудел и выглядит уставшим и озлобленным.

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Что о Тарасове рассказала Бузова

Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелией вспомнила о своем неудавшемся браке с Дмитрием Тарасовым. По ее словам, Тарасов вел себя, как тиран. Он заставлял Ольгу жить по его правилам.

Как рассказала Бузова, Дмитрий держал ее в ежовых рукавицах и мечтал, чтобы супруга сидела дома. Она вспоминала, что экс-игрок "Локомотива" винил ее во всех своих провалах на поле и за его пределами.

"Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было", — призналась Ольга Бузова.

В одно время, по ее словам, Тарасов запрещал ей петь и выходить на сцену. После развода телеведущая заявила о себе как певица и стала настоящей звездой.

Сейчас Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. В этом браке родилось четверо детей. Тарасова в Сети постоянно подозревают в неверности жене. Костенко каждый раз выгораживает мужа.

Ольга Бузова же добилась всего, о чем только можно мечтать. Она богата, знаменита, успешна. Но при этом одинока. Бузова говорит, что все — из-за мифа о том, что ее ни один мужчина не потянет.

И все же в планах Бузовой на ближайшие пять лет есть встреча с тем самым, который сделает ее счастливой.

А вы как думаете, почему Ольга Бузова так часто вспоминает о Дмитрии Тарасове? Ответьте в комментариях.

