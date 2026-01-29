"На улице неделю жила": Тарасов ответил Бузовой после обвинений в тирании

Что о Тарасове рассказала Бузова

Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелией вспомнила о своем неудавшемся браке с Дмитрием Тарасовым. По ее словам, Тарасов вел себя, как тиран. Он заставлял Ольгу жить по его правилам.

Как рассказала Бузова, Дмитрий держал ее в ежовых рукавицах и мечтал, чтобы супруга сидела дома. Она вспоминала, что экс-игрок "Локомотива" винил ее во всех своих провалах на поле и за его пределами.

"Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было", — призналась Ольга Бузова.

В одно время, по ее словам, Тарасов запрещал ей петь и выходить на сцену. После развода телеведущая заявила о себе как певица и стала настоящей звездой.

Сейчас Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. В этом браке родилось четверо детей. Тарасова в Сети постоянно подозревают в неверности жене. Костенко каждый раз выгораживает мужа.

Ольга Бузова же добилась всего, о чем только можно мечтать. Она богата, знаменита, успешна. Но при этом одинока. Бузова говорит, что все — из-за мифа о том, что ее ни один мужчина не потянет.

И все же в планах Бузовой на ближайшие пять лет есть встреча с тем самым, который сделает ее счастливой.

А вы как думаете, почему Ольга Бузова так часто вспоминает о Дмитрии Тарасове? Ответьте в комментариях.