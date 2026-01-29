"На улице неделю жила": Тарасов ответил Бузовой после обвинений в тирании

Экс-футболист Дмитрий Тарасов держит руку на пульсе. Как только бывшая жена Ольга Бузова вспомнит о нем, Тарасов немедленно реагирует. Хотя мог бы оставлять без внимания ее рассказы. Но нет!
Ответ Тарасова Бузовой
Дмитрий Тарасов, по всей видимости, был рад, что о нем вообще вспомнили. Спортсмен быстро отреагировал и решил ответить экс-супруге. Он попытался обесценить ее признания и подать их как преувеличение.
"Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила…", — отреагировал Дмитрий Тарасов на рассказы Бузовой о его тирании.
При этом у самого Тарасова деловые успехи, по наблюдениям окружающих, стремительно сошли на нет. В данное время он, по всей видимости, сидит без работы. Многие пользователи Сети отмечают, что Дмитрий Тарасов сильно сдал, похудел и выглядит уставшим и озлобленным.
Что о Тарасове рассказала Бузова
Ольга Бузова в беседе с Лаурой Джугелией вспомнила о своем неудавшемся браке с Дмитрием Тарасовым. По ее словам, Тарасов вел себя, как тиран. Он заставлял Ольгу жить по его правилам.
Как рассказала Бузова, Дмитрий держал ее в ежовых рукавицах и мечтал, чтобы супруга сидела дома. Она вспоминала, что экс-игрок "Локомотива" винил ее во всех своих провалах на поле и за его пределами.
"Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было", — призналась Ольга Бузова.
В одно время, по ее словам, Тарасов запрещал ей петь и выходить на сцену. После развода телеведущая заявила о себе как певица и стала настоящей звездой.
Сейчас Дмитрий Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. В этом браке родилось четверо детей. Тарасова в Сети постоянно подозревают в неверности жене. Костенко каждый раз выгораживает мужа.
Ольга Бузова же добилась всего, о чем только можно мечтать. Она богата, знаменита, успешна. Но при этом одинока. Бузова говорит, что все — из-за мифа о том, что ее ни один мужчина не потянет.
И все же в планах Бузовой на ближайшие пять лет есть встреча с тем самым, который сделает ее счастливой.
