На смерть Пиманова отреагировала Симоньян: «Только неделю назад разговаривали»

Эти простые, но емкие слова передают шок и грусть от осознания того, что теперь этот диалог останется в прошлом.

Алексей Пиманов оставил заметный след в истории отечественного телевидения. Его вклад как ведущего, автора и продюсера хорошо известен широкой аудитории. Его уход – это несомненная потеря для журналистского сообщества и для всех, кто ценил его труд.

С 1996 года Алексей Пиманов вел на Первом канале передачу «Человек и закон». О кончине телеведущего сообщил Первый канал. В официальном заявлении отмечается, что у телеведущего не выдержало сердце. Алексею Пиманову было 64 года.