На смерть Пиманова отреагировала Симоньян: «Только неделю назад разговаривали»

Маргарита Симоньян. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press

Маргарита Симоньян в числе первых выразила соболезнования в связи со смертью коллеги, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова.

Новость о смерти известного журналиста и телеведущего Алексея Пиманова стала для многих неожиданностью и болью. Среди тех, кто выразил свои скорбные чувства, оказалась и главный редактор медиагруппы RT Маргарита Симоньян. Ее пронзительное заявление, опубликованное в социальных сетях, отражает внезапность утраты и личную связь с ушедшим.

«Пиманов! Только неделю назад разговаривали. Царство небесное», — написала Симоньян в своем телеграм-канале, подчеркивая, насколько близкой и недавней была их последняя беседа.

Алексей Пиманов и его жена, актриса Ольга Погодина. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Эти простые, но емкие слова передают шок и грусть от осознания того, что теперь этот диалог останется в прошлом.

Алексей Пиманов оставил заметный след в истории отечественного телевидения. Его вклад как ведущего, автора и продюсера хорошо известен широкой аудитории. Его уход – это несомненная потеря для журналистского сообщества и для всех, кто ценил его труд.

С 1996 года Алексей Пиманов вел на Первом канале передачу «Человек и закон». О кончине телеведущего сообщил Первый канал. В официальном заявлении отмечается, что у телеведущего не выдержало сердце. Алексею Пиманову было 64 года.

