На прощание с актером Русланом Ибрагимовым не пришли известные артисты

Церемония прощания с артистом прошла в Санкт-Петербурге. На ней присутствовали его однокурсники, педагоги и коллеги.

Тело было кремировано, а прах отправят на малую родину Ибрагимова, где и состоится захоронение.

Руслан Ибрагимов ушел из жизни 25 июня 2026 года на 62-м году жизни. Причина смерти не раскрывалась.

Актер родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Его кинокарьера началась с роли в легендарном сериале «Бандитский Петербург». За годы работы он снялся в десятках проектов, среди которых «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46», «Шеф» и другие.

Также Ибрагимов работал режиссером и занимался дубляжом, в том числе озвучивал персонажей франшизы «Звездные войны».