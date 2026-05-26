На могиле Инны Чуриковой до сих пор не установлен памятник

Возникает закономерный вопрос: это особый замысел — фотография прямо на плите? Или же это незавершенный, если точнее — недоработанный монумент? И тот, и другой вариант производят удручающее впечатление.

С момента ухода из жизни Инны Михайловны Чуриковой прошло свыше трех лет. Ее похоронили на видном месте центральной аллеи Новодевичьего кладбища, рядом с народным артистом СССР Марком Анатольевичем Захаровым, долгие годы возглавлявшим «Ленком», и народным артистом СССР Леонидом Броневым, который делил с Чуриковой одну сцену. У них оформление захоронений в полном порядке, а у Чуриковой и Панфилова — вызывает вопросы.

Один анонимный канал в заблокированной соцсети, выражая негодование по поводу вида могилы Чуриковой и Панфилова, отметил: так бывает, когда дети не хотят отдавать долг своим родителям.

«Сын‑мажор проживает в Арабских Эмиратах, прожигая жизнь и наследство своих великих родителей. Он пробовал быть актером, режиссером, в последние годы почему‑то решил, что он продюсер, но ни в чем не нашел себя по‑настоящему», — говорится в сообщении.

Мраморную плиту — основу для будущего мемориала — установил театр «Ленком», которому Инна Чурикова посвятила полвека творческой жизни, а ее муж-режиссер ставил спектакли. Учреждение регулярно приносит цветы к могиле, но не имеет права устанавливать полноценный памятник. Такое право есть только у владельца захоронения — им является сын пары. На просьбу прокомментировать ситуацию Иван Панфилов лаконично ответил: «Не даю интервью».

По информации из «Ленкома», театр «ждет от Вани… вторую половину памятника». Предполагается, что ее должна создать скульптор Айдан Салахова, с которой поддерживает дружеские отношения Иван.

У Глеба Панфилова есть старший сын Анатолий от первого брака — он проживает в Санкт‑Петербурге, но, по слухам, далек от мирских забот. На его участие в установке памятника надежды немного. Младший сын Иван Панфилов, в свою очередь, ведет светский образ жизни, перемещаясь между Лондоном и Дубаем.

А вы как считаете, это справедливо, что могила Инны Чуриковой до сих пор выглядит подобным образом? Поделитесь в комментариях.