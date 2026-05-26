На могиле Инны Чуриковой до сих пор не установлен памятник

Новодевичье кладбище — место последнего упокоения многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Здесь, на центральной аллее, рядом с могилами Марка Захарова и Леонида Броневого, покоятся народная артистка СССР Инна Чурикова и ее супруг, прославленный режиссер Глеб Панфилов. Однако внешний вид их захоронения вызывает вопросы у посетителей: спустя более трех лет после смерти актрисы оформление могилы выглядит незавершенным.
Как отмечает KP.RU, могила Инны Чуриковой и Глеба Панфилова на Новодевичьем кладбище производит неоднозначное впечатление. На поверхности земли размещена мраморная плита, поверх которой горизонтально расположены два портрета. Как правило, подобные временные изображения устанавливают на могилах, чтобы обозначить, кто здесь похоронен, либо ограничиваются табличкой с датами жизни.
Однако портреты находятся там уже длительное время. Неужели это и есть мемориал в честь выдающейся российской актрисы, народной артистки СССР Инны Чуриковой и ее супруга, талантливого режиссера Глеба Панфилова? Стоит отметить, что мраморная плита добротная и выполнена качественно — ее установил театр «Ленком», который также заботится о содержании захоронения.
Так могила Инна Чуриковой и Глеба Панфилова выглядела в сентябре 2025 года. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press
Возникает закономерный вопрос: это особый замысел — фотография прямо на плите? Или же это незавершенный, если точнее — недоработанный монумент? И тот, и другой вариант производят удручающее впечатление.
С момента ухода из жизни Инны Михайловны Чуриковой прошло свыше трех лет. Ее похоронили на видном месте центральной аллеи Новодевичьего кладбища, рядом с народным артистом СССР Марком Анатольевичем Захаровым, долгие годы возглавлявшим «Ленком», и народным артистом СССР Леонидом Броневым, который делил с Чуриковой одну сцену. У них оформление захоронений в полном порядке, а у Чуриковой и Панфилова — вызывает вопросы.
Один анонимный канал в заблокированной соцсети, выражая негодование по поводу вида могилы Чуриковой и Панфилова, отметил: так бывает, когда дети не хотят отдавать долг своим родителям.
«Сын‑мажор проживает в Арабских Эмиратах, прожигая жизнь и наследство своих великих родителей. Он пробовал быть актером, режиссером, в последние годы почему‑то решил, что он продюсер, но ни в чем не нашел себя по‑настоящему», — говорится в сообщении.
Мраморную плиту — основу для будущего мемориала — установил театр «Ленком», которому Инна Чурикова посвятила полвека творческой жизни, а ее муж-режиссер ставил спектакли. Учреждение регулярно приносит цветы к могиле, но не имеет права устанавливать полноценный памятник. Такое право есть только у владельца захоронения — им является сын пары. На просьбу прокомментировать ситуацию Иван Панфилов лаконично ответил: «Не даю интервью».
По информации из «Ленкома», театр «ждет от Вани… вторую половину памятника». Предполагается, что ее должна создать скульптор Айдан Салахова, с которой поддерживает дружеские отношения Иван.
У Глеба Панфилова есть старший сын Анатолий от первого брака — он проживает в Санкт‑Петербурге, но, по слухам, далек от мирских забот. На его участие в установке памятника надежды немного. Младший сын Иван Панфилов, в свою очередь, ведет светский образ жизни, перемещаясь между Лондоном и Дубаем.
