На концерте «Ленинграда» произошла массовая драка

Со сцены звучали хиты, в зале царила привычная атмосфера праздника, но не обошлось без происшествий.

В какой-то момент между несколькими зрителями вспыхнул конфликт, который перерос в рукопашную. Что именно не поделили фанаты — неизвестно. Возможно, они спорили о том, кто из солисток группы лучше, но точная причина осталась за кадром.

Однако драку быстро пресекли, и большинство зрителей даже не заметили дополнительного шоу в виде кулачных боев. Концерт продолжился в штатном режиме.

Группа «Ленинград» известна своими энергичными выступлениями и частыми инцидентами с публикой. В прошлом на концертах коллектива также случались потасовки и неловкие ситуации, но это не мешает музыкантам собирать полные залы по всей стране.

В Нижнем Новгороде шоу прошло без серьезных последствий, а фанаты остались довольны выступлением. По словам очевидцев, Сергей Шнуров, как всегда, был эмоционален и активно взаимодействовал со зрителями, а драка в зале, по иронии судьбы, даже добавила перчинки к общему впечатлению.

Организаторы не комментируют инцидент, но, судя по всему, он не повлияет на дальнейшие планы группы. В ближайшее время «Ленинград» отправится в тур по другим городам России, где их ждут новые аншлаги и, возможно, не менее яркие эмоции.