На катке с дочерью: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров показали семейные кадры после скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала новые кадры с супругом Игорем Макаровым, на которых пара запечатлена во время совместного отдыха. Вместе с дочерью Машей они посетили каток, где проводили время втроем, держась за руки.

На снимках видно, как знаменитости, заметив камеру, дружелюбно машут в объектив. В это время их дочь была занята играми с другими детьми.

Можно сделать вывод, что пара примирилась после непростого периода в отношениях.

Ранее, весной 2025 года, Кудрявцева делала эмоциональное заявление, в котором говорила об усталости и отчаянии, признаваясь, что ей требовалась помощь психолога. Теперь, судя по новым фотографиям, в семье наступил период затишья и восстановления.

Напомним, спортсмен Игорь Макаров перестал появляться в публичном поле после скандала с супругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой. Ранее она откровенно рассказала подписчикам, что не справляется с ситуацией, связанной с его алкогольной зависимостью.

По информации из открытых источников, Макаров неоднократно проходил курс реабилитации, однако лечение не приносило долгосрочного результата. Ситуация осложнялась тем, что спортсмен, по словам супруги, отказывался от профессиональной помощи, давая обещания, которые впоследствии не выполнял.