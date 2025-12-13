На какую процедуру согласилась Катя Жужа из "Дома-2" из-за 'ошибок молодости': "Мои воспоминания об аде"

Где поселилась Жужа

Большую часть времени с семьей Катя проводит в Дубае. И в России она бывает редко. От мужа Артема Маркелова, известного автогонщика, она воспитывает троих сыновей: Макса, Лео и Алекса. Также у нее есть взрослая дочка Николь. Она помогает звездной маме заботиться о младших братья. Хотя в свое время Жужа оставила дочку на бабушку ради участия в проекте "Дом-2".

Не так давно Катя поздравила своего возлюбленного с годовщиной. Вместе они уже восемь лет. Не исключено, что теледива подарит мужу еще и дочку.

"Восемь лет… Иногда одна цифра способна вместить целую жизнь. Восемь лет — это не просто дата. Это наш знак бесконечности. И я хочу, чтобы эта бесконечность никогда не заканчивалась. Чтобы наша любовь жила так долго, как живут самые красивые истории — вечность", - заверила Жужа.

Катя не скрывает, что любит своего автогонщика также, как и в начале их отношений. А тот несмотря на свой статус обеспеченного наследника, остается верен жене, которую считает самой красивой и привлекательной.

