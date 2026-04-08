"На эту роль я взял Лизу Моряк": Сарик Андреасян сообщил, кого сыграет его жена в "Войне и мире"

Режиссер Сарик Андреасян наконец раскрыл, какая актриса воплотит на экране один из ключевых образов романа. Беспокойство зрителей, задававшихся вопросом "Кого же сыграет в новой картине Сарика "Война и мир" его жена?", позади. Лизе Моряк досталась роль светской красавицы Элен Курагиной.

Образ Элен Курагиной: красота и внутренняя пустота

Элен Курагина — один из самых неоднозначных и запоминающихся персонажей романа Льва Толстого "Война и мир". Ее отличает ослепительная красота, за которой скрывается отсутствие глубоких чувств и холодный, расчетливый ум.

Передать эту двойственность на экране — серьезный вызов для любой актрисы. Важно не просто продемонстрировать внешнюю привлекательность, но и показать внутреннюю пустоту героини, ее способность очаровывать без подлинной душевной теплоты.

Слова режиссера: почему выбор пал на Лизу Моряк

Сарик Андреасян поделился своими мыслями о выборе актрисы на эту сложную роль. В личном блоге он сообщил, что рад и благодарен тому, что роль Элен сыграет его жена Лиза Моряк.

"Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный, аналитический ум. Игру обаяния без души. Именно поэтому я бесконечно рад и благодарен, что на эту роль я взял Лизу Моряк", — поделился Сарик Андреасян.

Эти слова подчеркивают, что режиссер видит в Лизе Моряк не только внешние данные, соответствующие образу Элен, но и актерский потенциал, необходимый для раскрытия многогранности персонажа.

Сарик Андреасян работает сейчас не только над экранизацией "Войны и мира". Он снимает фильм о трагедии фигуриста Романа Костомарова.

