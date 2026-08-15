На экс-солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву подали в суд

Мир блогосферы и шоу‑бизнеса все чаще пересекается с жесткими нормами регулирования — и теперь даже звездные имена не гарантируют освобождения от финансовых обязательств. На экс‑солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву завели судебное дело: причиной стала неуплата обязательного сбора за рекламу в соцсетях. Ситуация наглядно показывает, как новые правила меняют правила игры для медийных персон, привыкших монетизировать свою популярность.

По данным издания SHOT, истцом выступил Роскомнадзор. С 1 апреля 2025 года в силу вступил закон, согласно которому блогеры и публичные лица обязаны отчислять в бюджет 3 % от своего рекламного дохода. Саша Савельева, ведущая активную деятельность в соцсетях, не выполнила это требование. В результате РКН обратился в суд с требованием взыскать с ее ИП 32 тысячи рублей.

Как пояснил юрист Константин Чупырь, механизм контроля за такими выплатами достаточно прозрачен: сумму доходов от рекламы устанавливают через единый реестр, а в рамках проверки могут быть запрошены данные по банковским счетам. Таким образом, надзорное ведомство точно определяет, сколько блогер заработал на рекламе, и рассчитывает размер обязательного отчисления.

Помимо этой правовой коллизии, в жизни певицы происходят и другие перемены — они касаются ее семьи. Со своим мужем Кириллом Сафоновым Савельева уже довольно долгое время живет в разных странах. Муж Саши, актер Кирилл Сафонов, еще в 2022 году переехал в Израиль, где был занят в театральных постановках. Савельева сначала последовала за супругом. А теперь же вернулась в Россию вместе с сыном.

Сафонов же в марте 2026 года перебрался в Нью‑Йорк — туда, где сейчас живет его дочь от первого брака. Пока Савельева разбирается с судебными претензиями, личная жизнь ее супруга продолжает развиваться вдали от России.