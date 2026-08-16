На бросившую мужа экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву подали в суд

Роскомнадзор подал на певицу в суд из-за неуплаты обязательных отчислений за рекламу в социальных сетях .

С 1 апреля 2025 года блогеры обязаны перечислять в бюджет 3% от доходов за рекламные интеграции. Как сообщается, Савельева проигнорировала это требование, в связи с чем с ее ИП намерены взыскать 32 тысячи рублей.

Судебные тяжбы появились на фоне заметных перемен в личной жизни певицы. Она бросила мужа Кирилла Сафонова в Израиле, а сама живет с сыном Леоном в Москве.

Актер оставался в Израиле, но впоследствии перебрался в США, где живет его дочь от первого брака.

Савельева в последнее время активно появляется в публичном пространстве. Летом 2026 года певица рассказывала о новом этапе своей жизни, подчеркивая, что теперь чувствует себя более свободной.

«Кажется, я стала той девушкой, которой всегда хотела быть… Легкой. Живой. Увлеченной своей жизнью. У которой столько всего впереди. Свои планы, свои желания, свои идеи», — откровенничала Саша.

Напомним, с Кириллом Сафоновым она состоит в браке 15 лет. Пара познакомилась в 2009 году, а поженились они в 2010-м.

У актера двойное гражданство — России и Израиля. В 2022 году семья переехала в Израиль, но после мартовских обстрелов Сафонов решил покинуть страну и отправился в США.