На Аллу Пугачеву подали в суд из-за долгов

Мир звезд порой преподносит удивительные контрасты: роскошная недвижимость знаменитостей может соседствовать с неожиданными бытовыми проблемами. Яркий пример — ситуация с апартаментами Аллы Пугачевой: за шикарной ценой продажи скрывается совсем скромный, но все же ставший поводом для суда долг.

У Аллы Пугачевой образовался непредвиденный долг в размере 8 722 рублей за электроснабжение — и это по адресу пустой квартиры на Арбате, которую сейчас пытаются реализовать почти за полмиллиарда рублей.

Как сообщает издание Mash, поставщики электроэнергии обратились в суд с иском против певицы из‑за просроченных платежей. Задолженность формировалась в период с октября 2023‑го по январь 2026‑го года. В июне соответствующие заявления были официально зарегистрированы мировым судом.

Речь идет о просторных апартаментах площадью 300 квадратных метров в престижном жилом комплексе «Филипповский». Весной эту пятикомнатную квартиру с двумя машино‑местами выставили на продажу за 5 миллионов долларов — что составляет примерно 391 миллион рублей. При этом аналогичные объекты в данном доме сейчас предлагаются к покупке почти за полмиллиарда.

Осмотры недвижимости организуются в закрытом формате. По оценкам риелторов, отыскать покупателя на подобный объект может оказаться непростой задачей — даже с учетом известности прежней владелицы.

На днях Алла Пугачева одержала победу в суде. С Примадонны отказались взыскать 5 млн рублей. Такую сумму заявил в иске общественник Виталий Бородин. По его мнению, Алла Пугачева своими высказываниями ударила по репутации известных в России людей. Но суд в иске Бородину против Аллы Борисовны отказал.