На 102-м году жизни умерла балерина Нинель Петрова

В возрасте 101 года ушла из жизни народная артистка России, легендарная балерина Нинель Петрова. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

В опубликованном некрологе коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и всем почитателям таланта Нинель Александровны.

Нинель Петрова родилась в Ленинграде 15 марта 1924 года. Ее творческий путь начался в Ленинградском хореографическом училище, куда она поступила в 1934 году и которое окончила в 1944-м, будучи ученицей знаменитой Агриппины Вагановой. Выпускница сразу вошла в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра и служила в нем до 1968 года.

В память о балерине в театре отметили, что для зрителей послевоенного Ленинграда она олицетворяла собой весну, поражая трогательной утончённостью, поэтичностью танца, безупречной техникой и гармонией линий.

После завершения активной сценической карьеры Нинель Петрова передавала свое мастерство молодым артистам: с 1969 по 1971 год преподавала в Ленинградском хореографическом училище, а затем вплоть до 2001 года была главным педагогом-репетитором в театре "Хореографические миниатюры".

На сцене Мариинского театра она вошла в историю как первая исполнительница ключевых партий: Фригии в балете "Спартак" Леонида Якобсона (1956) и Нины в "Маскараде" в постановке Бориса Фенстера (1960). Одной из ее знаковых работ также стала миниатюра "Вечная весна" на музыку Дебюсси в хореографии того же Якобсона.