"Мыть полы в Большом театре": Цискаридзе потребовал наказать ведущую, удалившую фото в "голом" платье

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе резко отреагировал на фотографии ведущей телеканала "Россия 24" Марии Григорьевой, сделанные в зрительской ложе Большого театра во время визита на балет "Щелкунчик".

На одном из снимков журналистка позирует, полулежа на перилах. При этом пришла на балет девушка в полупрозрачном платье, которое почти не прикрывало ее прелести.

"Стыд и срам! Ее обязали бы две недели мыть полы в театре за такое неуважение к храму искусства!" — написал Цискаридзе в своем телеграм-канале.

Он также посоветовал ведущей ознакомиться с книгой о культуре театрального поведения, отметив, что такие случаи делают ее изучение обязательным для всех.

Скандальные кадры вызвали широкое обсуждение в медиасреде. Журналист Анастасия Меняйлова, изучив страницу коллеги, обнаружила и другие похожие фотографии из театра, сделанные в откровенных нарядах. По ее мнению, подобное поведение публики стало тревожной нормой и мириться с этим нельзя.

Ситуация также вновь подняла вопрос о доступности культуры. Как отметила Меняйлова, высокие цены на билеты в главные театры страны привели к тому, что их аудитория заметно изменилась, а традиция семейных походов, например на новогоднего «Щелкунчика», для многих стала непозволительной роскошью.

Григорьева, кстати, фото удалила. Но хейт в ее сторону продолжается.