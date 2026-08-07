«Мы узнали, как тебя зовут»: Валерий Карпин и его жена дали редкое имя новорожденному сыну

В семье главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина — большая радость: у пары родился сын. Новость стала не просто поводом для поздравлений, а маленьким семейным откровением: имя малыша держалось в секрете до самого трогательного момента.

Ещё накануне 37‑летняя Дарья Карпина, известная как исполнительница песни «Без тебя», поделилась в личном блоге кадрами из подмосковного госпиталя «Лапино». На фото она в больничном наряде позировала рядом с мужем, бережно держа на руках новорожденного. Снимки мгновенно собрали сотни теплых комментариев — поклонники поздравляли супругов и гадали, какое имя выберут родители.

Сегодня тайна раскрылась. Валерий и Дарья опубликовали видео, от которого сложно сдержать улыбку: на кадрах малыш в боди лежит в кроватке, а мама держит над ним небольшой торт, украшенный рисунком с медвежонком. На десерте было написано: «Меня зовут…» Дарья аккуратно сняла защитный слой — и все увидели редкое и красивое имя: Даниэль.