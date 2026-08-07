«Мы узнали, как тебя зовут»: Валерий Карпин и его жена дали редкое имя новорожденному сыну

В семье главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина — большая радость: у пары родился сын. Новость стала не просто поводом для поздравлений, а маленьким семейным откровением: имя малыша держалось в секрете до самого трогательного момента.
Ещё накануне 37‑летняя Дарья Карпина, известная как исполнительница песни «Без тебя», поделилась в личном блоге кадрами из подмосковного госпиталя «Лапино». На фото она в больничном наряде позировала рядом с мужем, бережно держа на руках новорожденного. Снимки мгновенно собрали сотни теплых комментариев — поклонники поздравляли супругов и гадали, какое имя выберут родители.
Сегодня тайна раскрылась. Валерий и Дарья опубликовали видео, от которого сложно сдержать улыбку: на кадрах малыш в боди лежит в кроватке, а мама держит над ним небольшой торт, украшенный рисунком с медвежонком. На десерте было написано: «Меня зовут…» Дарья аккуратно сняла защитный слой — и все увидели редкое и красивое имя: Даниэль.
Новорожденный сын Валерия Карпина. Фото: соцсети
Супруги трогательно объяснили необычный подход к выбору имени.
«Мы узнали, как тебя зовут, только после нашей первой встречи», — написала Дарья, обращаясь к сыну.
В этих словах — не просто игра, а целая философия: имя пришло как ощущение, как чувство, которое родители смогли назвать лишь после того, как впервые посмотрели в глаза своему ребенку.
Валерий и Дарья вместе с 2017 года, на двоих у них пятеро дочерей и сын. У Валерия есть дочери Мария и Валерия от первого брака, а также внебрачная дочь Вероника. У Дарьи — дочь Анита от первого мужа. В их совместном браке появились Дарья и Александра. Теперь в этой дружной компании появился Даниэль — первый сын Валерия Карпина.
Эта история — о том, как даже в жизни публичных людей остаются моменты, предназначенные только для семьи: тихие, искренние и по‑настоящему счастливые.