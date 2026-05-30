«Мы тихо ее «прокляли»: Лера Кудрявцева высказалась о стилистке, улетевшей на концерт Канье Уэста

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась фото с коллегами и трогательно поблагодарила их за поддержку, попутно подшутив над отсутствующей Дашей. Та пропустила рабочий день ради концерта Канье Уэста. И Лера Кудрявцева публично обозвала ее «дрянью».
Телеведущая Лера Кудрявцева в шутливой форме выразила недовольство своей стилистом, которая отправилась на концерт Канье Уэста.
Кудрявцева опубликовала снимок, на котором запечатлела свою рабочую команду. Знаменитость с признательностью обратилась к людям, помогающим ей на съёмках. При этом она не упустила возможности слегка пожурить стилиста.
«Когда ты на работе 24/7, твоя команда становится твоей семьей. Они знают про меня все, они делают из чучела красавицу, поддерживают и доверяют мне, а я им. На этом фото еще не хватает нашей Даши‑стилиста, она, дрянь, укатила на концерт Канье Уэста. Мы тихо ее „прокляли“ и отпустили», — прокомментировала Лера.
Команда Леры Кудрявцевой. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Даша отреагировала на пост телеведущей. «Обожаю, не завидуйте!» — написала она.
«Дрянь! Шли видосы хоть», — ответила Кудрявцева.
Канье Уэст представит свое масштабное шоу в Стамбуле уже в эту субботу, 30 мая. На выступление артиста съехались поклонники рэпера со всех уголков планеты. Музыкант остановился в отеле The Peninsula: окрестности гостиницы оказались практически заблокированы из‑за скопления людей. У входа толпятся фанаты в ожидании возможности увидеть бывшего супруга Ким Кардашьян.