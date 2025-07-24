"Мы сделали это": вновь стал отцом 64-летний Сергей Гинзбург, бывший муж Яны Поплавской

Бывший муж актрисы Яны Поплавской, 64-летний Сергей Гинзбург стал папой. Наследника ему подарила молодая жена. 33-летняя актриса Ольга Виниченко родила Гинзбургу сына.
В личном блоге Ольга Виниченко сообщила прекрасную новость. Она рассказала, что стала мамой 14 июля. На свет появился ее сын от мужа Сергея Гинзбурга. Мальчика назвали в честь папы. Так что, родился Сергей Сергеевич.
"Мой врач — конкретный, четкий, профессионал своего дела, она приняла нашего сына в свои сильные руки и сказала, что роды прошли на 5 с плюсом. Метод кнута и пряника сработал! Мы сделали это, мы смогли", — написала в личном блоге счастливая молодая мамочка.
Ольга поделилась снимком, на котором запечатлена с мужем и новорожденным сыном.
Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко с новорожденным сыном. Фото: соцсети Ольги Виниченко
О том, что Сергей Гинзбург и его молодая жена станут родителями, стало известно в апреле этого года. Тогда же пара озвучила и пол будущего малыша.
Для Сергея Гинзбурга новорожденный сын стал четвертым ребенком. У него есть три взрослых сына от предыдущих браков.
Старшего наследника ему родила первая жена. Два следующих появились на свет в браке с Яной Поплавской. С ней Гинзбург прожил в браке двадцать пять лет. Яна Поплавская признавалась, что эти годы своей жизни она считает мучением. Актриса не решалась уйти от мужа из-за сыновей. Но потом все же решилась изменить свою жизнь.
Сейчас она счастлива в браке с Евгением Яковлевым.
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