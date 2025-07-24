"Мы сделали это": вновь стал отцом 64-летний Сергей Гинзбург, бывший муж Яны Поплавской

О том, что Сергей Гинзбург и его молодая жена станут родителями, стало известно в апреле этого года. Тогда же пара озвучила и пол будущего малыша.

Для Сергея Гинзбурга новорожденный сын стал четвертым ребенком. У него есть три взрослых сына от предыдущих браков.

Старшего наследника ему родила первая жена. Два следующих появились на свет в браке с Яной Поплавской. С ней Гинзбург прожил в браке двадцать пять лет. Яна Поплавская признавалась, что эти годы своей жизни она считает мучением. Актриса не решалась уйти от мужа из-за сыновей. Но потом все же решилась изменить свою жизнь.

Сейчас она счастлива в браке с Евгением Яковлевым.