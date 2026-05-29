«Мы с тобой так похожи!»: Жасмин вывела на сцену 14-летнюю дочь Маргариту

Звездные мамы порой открывают публике новые таланты — в том числе и среди своих детей. Именно так произошло на недавнем сольном концерте певицы Жасмин: на сцене вместе с артисткой выступила ее 14‑летняя дочь Маргарита.

Шоу «Головоломка» стало не просто музыкальным событием, а настоящим семейным праздником, где сошлись близкие люди и звездные гости.

Певица Жасмин представила публике свое масштабное шоу «Головоломка». Как сообщает KP.RU, концерт прошел при полной поддержке семьи: рядом с артисткой в зале находились ее муж — бизнесмен и политик Илан Шор — и дети.

Маргарита приехала на мероприятие в компании своей ближайшей подруги — Нади Песковой, дочери фигуристки Татьяны Навки. По словам Жасмин, девочка унаследовала черты отца, а своей страстью к вокалу пошла в звездную маму. В рамках концерта Маргарита исполнила композицию в дуэте с родительницей.

«Мы с тобой так похожи!» — звучали слова песни, которую мама и дочь исполняли со сцены.

В зале выступление поддержали многие знаменитости: хоккеист Александр Овечкин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, композитор Аркадий Укупник с супругой, певица Алсу, Диана Гурцкая вместе с братом Робертом, Нелли Кобзон, Александр Буйнов, Лев Лещенко.

Подготовка к столичному шоу «Головоломка» началась задолго до премьеры — Жасмин посвятила этому несколько месяцев. Артистка серьезно подошла к своему внешнему виду: под наблюдением нутрициолога она сбросила 12 килограммов и предстала перед публикой в образе, достойном голливудских красных дорожек.

Во время выступления Жасмин исполняла свои хиты вживую — ее сопровождали музыканты, чьи фигуры скрывались за необычными декорациями: конструкциями с железными масками.

Особое впечатление произвели сценические образы певицы. Жасмин мастерски обыграла асимметричный пиджак с одним рукавом — небрежно накинув его на плечо, артистка мгновенно создала новый стиль без сложных переодеваний. Впрочем, смена нарядов все же была: певица с удовольствием демонстрировала свою подтянутую фигуру в эффектных костюмах, украшенных сверкающими кристаллами.

Певица Жасмин уже больше полугода пребывает в статусе бабушки. В октябре 2024 года у нее родился внук.