"Мы просим провести амнистию": в Госдуме предлагают принять "закон Лерчек"

Депутат Государственной думы Нина Останина предложила провести амнистию для тяжелобольных женщин, осужденных за нетяжкие преступления. Инициатива связана с приостановкой уголовного дела против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Сейчас она проходит лечение от рака 4‑й стадии.

Случай Лерчек как повод для широкой дискуссии

Депутат Нина Останина прокомментировала ситуацию с Валерией Чекалиной. Она отметила гуманность принятого решения. Лерчек выведена из-под домашнего ареста. А следствие против нее временно приостановлено. Останина считает, что нужен закон об амнистии женщин, оказавшихся в похожей ситуации. Его уже назвали "законом Лерчек".

"Мы просим провести амнистию, вот как сделали с Валерией. Она многодетная мать, болеет. А сколько еще таких историй? Если это нетяжкие преступления, то, что касается нынешнего решения с Лерчек, конечно, я не могу не поддержать. Оно гуманное, абсолютно правильное", — сказала Нина Останина.

Ключевой посыл парламентария — подход должен быть справедливым и всеобъемлющим. По мнению Останиной, гуманного отношения заслуживают не только медийные личности вроде Лерчек. Но и все остальные тяжелобольные осужденные женщины, оказавшиеся в схожей ситуации.

Перспективы инициативы

Предложение Нины Останиной может стать началом серьезного обсуждения в законодательных кругах. Если инициатива получит поддержку, она затронет судьбы многих женщин, для которых амнистия станет шансом на лечение, общение с близкими и возможность достойно пройти сложный период жизни.

Что сейчас происходит с Лерчек?

У Лерчек после рождения четвертого ребенка диагностировали последнюю стадию рака. Сейчас блогерша проходит курс лечения. В эту среду, 18 марта, Лерчек вышла на связь из клиники после первого курса иммунной терапии. Она призналась, что пока ничего не чувствует.

По материалам Life.ru

