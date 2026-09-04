«Мы перевернули календарь»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян вновь стали родителями

Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк, вновь познали радость родительства — у супругов появился сын. Малыш родился 3 сентября в 22:34, о чем счастливая мама рассказала в личном блоге.

Лиза поделилась эмоциями в трогательном посте. Она разместила фото, на котором запечатлена с мужем и новорожденным малышом на руках. Кроха закутан в белое тонкое одеяльце. В кадре его рассмотреть невозможно. Но зато отлично видны эмоции его родителей.

«То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!» — написано под фото.

Имя наследника пара пока держит в секрете, однако заранее заинтриговала поклонников — оно будет начинаться на букву «Э». Поклонники уже гадают, какой вариант выберут звездные родители.