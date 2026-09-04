«Мы перевернули календарь»: Лиза Моряк и Сарик Андреасян вновь стали родителями

Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк, вновь познали радость родительства — у супругов появился сын. Малыш родился 3 сентября в 22:34, о чем счастливая мама рассказала в личном блоге.
Лиза поделилась эмоциями в трогательном посте. Она разместила фото, на котором запечатлена с мужем и новорожденным малышом на руках. Кроха закутан в белое тонкое одеяльце. В кадре его рассмотреть невозможно. Но зато отлично видны эмоции его родителей.
«То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!» — написано под фото.
Имя наследника пара пока держит в секрете, однако заранее заинтриговала поклонников — оно будет начинаться на букву «Э». Поклонники уже гадают, какой вариант выберут звездные родители.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян с сыном. Фото: соцсети
Сарик Андреасян плодовит во всех смыслах. Новорожденный малыш стал его пятым ребенком по счету. От первого брака у него есть два сына: Марк (2013 года рождения) и Мартин (2017 года).
С Лизой Моряк у Сарика трое детей: дочь Элизабет — родилась в феврале 2023 года, дочь Шарлиз — появилась на свет в мае 2025 года. А теперь еще и сын.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в ноябре 2022 года. Для Моряк брак с Андреасян стал первым в жизни.
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Лиза Моряк и Сарик Андреасян с дочками. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press