«Мы оба эмоциональные»: муж Ларисы Гузеевой сделал признание о браке с ней

В мире звездных пар порой бушуют нешуточные страсти — и союз Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова не исключение. Долгое время личная жизнь актрисы оставалась за завесой тайны: ни она, ни супруг не спешили делиться подробностями. В 2025 году в прессе появились слухи о разводе пары, но ни Лариса Андреевна, ни ее избранник никак не реагировали на домыслы.

И вот теперь слово взял сам Игорь Бухаров — 66‑летний ресторатор, которого Гузеева с легкой иронией называет бойфрендом, решил развеять догадки и откровенно рассказать о том, что происходит в их семье.

Игорь Бухаров опроверг разговоры о расставании с Ларисой Гузеевой, подчеркнув прочность их союза. Ресторатор напомнил, что их брак длится почти три десятилетия.

«Мы оба эмоциональные люди. Дети говорят: „Вы все время ссоритесь“. Я возражаю: „Нет, мы просто эмоционально разговариваем“», — цитирует news.ru Игоря.

По мнению Бухарова, залог крепких отношений — в открытом диалоге.

«Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую. Тогда люди расходятся», — пояснил он.

Супруг актрисы заверил, что неизменно остается опорой для жены и старается оберегать ее покой.

«Я понимаю, что после съемок жена устает. Поэтому всегда делаю так, чтобы она могла отдохнуть. Когда любишь, делаешь все для родного человека», — резюмировал Игорь Бухаров.

Тем временем Лариса Гузеева сейчас наслаждается заслуженным отдыхом у моря. Верной спутницей в поездке стала ее обожаемая собачка Жужа — актриса души не чает в питомице, ласково зовет ее дочкой и не скрывает теплых чувств.

У Ларисы Андреевны двое детей: 34‑летний сын Георгий, рожденный в браке с Кахой Толордавой, и 26‑летняя дочь Ольга, появившаяся на свет в союзе с Игорем Бухаровым. А совсем недавно в жизни Гузеевой случилось радостное событие — она стала бабушкой. В прошлом году в семье Ольги родилась девочка, которой дали красивое имя Ива.