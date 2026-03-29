"Мы друг друга послали": как Александр Рогов поссорился с Аллой Пугачевой

В эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ он рассказал, как в первый же день работы на проекте "Фактор-А" разругался с самой Аллой Пугачевой. И дело закончилось тем, что он собрал вещи и уехал со съемочной площадки.

В тот период Рогов должен был заниматься имиджем участников шоу, среди которых был и тогда еще никому не известный Ярослав Дронов, который сейчас выступает под псевдонимом SHAMAN. По словам стилиста, Примадонна с самого утра была не в духе, и разговор с первой минуты не задался.

"В первый съемочный день я разругался с Пугачевой, мы друг друга послали, я забрал все костюмы и уехал", — поделился Александр.

Вдаваться в подробности он не стал. Но дал понять, что с тех пор предпочитает обходить тему Аллы Борисовны стороной. Очевидно, осадок от той ссоры остался на всю жизнь.

Кто такой Александр Рогов

Для тех, кто не следит за миром моды, поясним. Александр Рогов — известный стилист, телеведущий и блогер. Он начинал карьеру на региональном телевидении, а затем перебрался в Москву, где прошел путь от ассистента режиссера до председателя суда в "Модном приговоре" на Первом канале.

За его плечами — работа на СТС и ТНТ, собственный бренд одежды и миллионные контракты.

При этом Рогов не скрывает, что у него взрывной характер. Он сам признавался, что несколько раз уходил с каналов, хлопая дверью, а потом сожалел о своей импульсивности. Но конфликт с Пугачевой — это, пожалуй, вершина его эмоциональных выходок.

Как Рогов объяснил свое поведение

Стилист не раз говорил, что его характер — это одновременно и достоинство, и недостаток. Он Овен по знаку зодиака, а значит, горяч и вспыльчив. Иногда он может наломать дров, но потом долго переживает из-за этого.

Однако в случае с Пугачевой он не извинялся. И не пытался восстановить отношения. Похоже, та ссора была финальной точкой. Послать Примадонну и остаться при этом в профессии — это надо уметь. Но Рогову это удалось. Более того, он не только не потерял работу, но и стал одним из самых востребованных экспертов по стилю в стране.