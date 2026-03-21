МВД ответило на жалобу Лерчек о запрете посещать врачей

В МВД отреагировали на жалобу блогера Валерии Чекалиной в СК. Силовое ведомство заявило, что слова Лерчек не соответствуют действительности.

Ответ МВД на жалобы Лерчек

Представители ГУ МВД по Москве опровергли данные о том, что во время расследования блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) препятствовали в посещении медицинских учреждений.

"Сегодня в средствах массовой информации и сети Интернет получило распространение заявление гражданки, которой инкриминируется незаконный вывод за границу более 250 миллионов рублей, о якобы запрете ей посещения лечебных учреждений в период следствия. Указанная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства, размещенном в мессенджере "Макс".

На что жаловалась Лерчек

Освободившись из‑под домашнего ареста из‑за борьбы с раком, Лерчек обратилась напрямую к главе СК. Она настаивает на наказании тех, кто не позволял ей попасть на прием к доктору. Блогер считает, что болезнь могли обнаружить гораздо раньше — если бы ей дали шанс посоветоваться с врачом. А сейчас бесценное время ушло: у нее четвертая стадия рака. И как дальше будут развиваться события, известно одному Богу.

Рак четвертой стадии был обнаружен у Лерчек после появления на свет ее сына. В начале марта стало известно, что блогерша, находящаяся под следствием, тяжело больна. Сейчас Лерчек лечится, но врачи осторожны в своих прогнозах.

